A atriz Marina Ruy Barbosa se manifestou sobre comentários de que estaria grávida e foi sincera sobre a atual fase de sua vida; confira

Durante uma trasmissão ao vivo em seu perfil no Instagram na última sexta-feira, 3, a atriz Marina Ruy Barbosa se pronunciou sobre os comentários de uma suposta gravidez. Perto de subir ao altar com Abdul Fares, a ruiva esclareceu que ainda não é o momento para se tornar mãe.

"Tá grávida?", questionou internauta. "Ah, gente, vocês estão de palhaçada, né?", ela respondeu. "Eu tiro fotos bonitas, estou zeradinha, entendeu? E vocês ficam dizendo que eu estou grávida? Eu não estou grávida, gente, pelo amor de Deus. Ainda não é o momento", desabafou Marina Ruy Barbosa.

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, a artista, que está noiva do empresário Abdul Fares, revelou sua vontade de aumentar a família. Ao ser questionada sobre maternidade, ela disse que se sente "mais segura" atualmente: “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe, com certeza”, respondeu ela.

“É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade”, completou.

Apesar disso, Marina ressaltou que tem outros projetos antes da maternidade. “Mas claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada”, ressaltou.

Marina Ruy Barbosa curte piscina e arrasa no look

Em suas redes sociais, Marina Ruy Barbosa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 42 milhões de seguidores. Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e tem mostrado diversos momentos especiais.

Na sexta-feira, 3, a ruiva publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece aproveitando um dia de piscina. Para a ocasião, Marina apostou em um biquíni laranja e um chapéu da mesma cor, enquanto degusta um prato de morangos.

Em algumas fotos, a famosa também surgiu com um vestido laranja. "Milagres 40 graus", escreveu ela na legenda da publicação.

