Marina Ruy Barbosa abre o coração e revela se tem planos para engravidar

Nesta segunda-feira, 11, a atriz Marina Ruy Barbosa abriu o coração ao falar sobre os planos envolvendo sua vida pessoal

Nesta segunda-feira, 11, a atriz Marina Ruy Barbosa abriu o coração e falou sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. A artista, que está noiva do empresário Abdul Fares, revelou que a maternindade é um grande desejo em sua vida e que tem vontade de aumentar a família.

Ao ser questionada sobre maternidade, ela disse que se sente "mais segura" atualmente: “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe, com certeza”, respondeu ela.

“É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade”, completou.

Apesar disso, Marina ressaltou que tem outros projetos antes da maternidade. “Mas claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada”, ressaltou.

A entrevista foi realizada durante um evento fashion na noite desta segunda-feira, 11. A ruiva compareceu acompanhada do noivo, Abdul Fares, com quem posou coladinha para os fotógrafos. Para a ocasião, a artista apostou em um vestido longo na cor branca e complementou o look com acessórios. Já o noivo optou por um visual escuro.

O relacionamento de Marina e Abdul

Vale lembrar que Marina e Abdul assumiram o relacionamento publicamente em meados de 2023, quando o romance foi revelado na mídia. E eles anunciaram o noivado em outubro de 2023, quando ela começou a circular com um lindo anel de luxo. Inclusive, o pedido de casamento foi feito durante uma viagem dos pombinhos para Dubai, nos Emirados Árabes.

Leia também: Anel de noivado de Marina Ruy Barbosa rouba a cena em novas fotos