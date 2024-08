Maiara surpreende ao apagar princípio de incêndio durante show com Maraisa

Que susto! A cantora Maiara impressionou ao apagar o fogo de um equipamento no palco enquanto cantava com Maraisa; veja vídeo

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa passaram por um susto no domingo, 25, enquanto realizavam um show no Festival Sou do Sul, em Esteio, Rio Grande do Sul. Ao longo da apresentação das gêmeas, um equipamento do palco acabou pegando fogo e despertou atenção das cantoras.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber que Maiara reagiu rapidamente ao perceber o incidente. No registro, apesar de ter se movimentado para apagar o fogo, a artista impressionou o público com tamanha calma ao seguir cantando o repertório.

"Está pegando fogo", comentou a famosa, que se dirigiu imediatamente ao equipamento com uma garrafa de água. Membros da produção das cantoras também se mobilizaram para apagar o fogo.

Nas redes sociais, diversos internautas elogiaram a postura de Maiara, que apesar do susto, não se desesperou perante a situação. "Cantora e nas horas vagas bombeira”, brincou uma fã. “A postura como se nada tivesse acontecendo e jogando uma água bem tranquila", disse outra.

Apesar do incidente, Maiara e Maraisa celebraram a apresentação no Sul e descreveram a noite como 'muito agradável'. "Fiquei muito feliz em ver tanta gente curtindo e cantando todas as nossas músicas… Gratidão pela oportunidade de viver esses momentos incríveis com vocês! Até breve se Deus quiser", disse Maraisa nas redes sociais.

o palco pegando fogo e a maiara apagando ele sem deixar de cantar, avisa que a braba é ela pic.twitter.com/42iQ7ZuU0g — allana que foi usada 🎆 (@favcarlas) August 26, 2024

A calma e tranquilidade que Maiara apagou um princípio de incêndio no palco durante show em Esteio, no Rio Grande do Sul, é de chamar a atenção. E sem deixar de harmonizar com a irmã Maraisa. 👩🏻‍🚒🔥



Vídeos: @linesmoizesmem e @favcarlaspic.twitter.com/NqdiqBssai — POPline 🎧 (@POPline) August 27, 2024

Maiara se impressiona com detalhes em mansão do cunhado

Recentemente, a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, desembarcou em Araguaína, no Tocantins, e aproveitou para fazer uma visita ao cunhado, Fernando Mocó. Apesar de também possuir uma belíssima residência, a artista não conseguiu fingir costume ao entrar na mansão luxuosa do empresário.

A surpresa de Maiara começou já na entrada da casa, onde se deparou com um objeto de decoração enorme. A cantora sertaneja ainda mostrou detalhes da área externa do local, composta por uma piscina de borda infinita e uma vista paradisíaca para um grande lago; confira detalhes!