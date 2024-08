Maiara se impressiona com detalhes em mansão do cunhado, Fernando Mocó

Que chique! A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, não escondeu o choque ao visitar a mansão luxuosa do cunhado, Fernando Mocó

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, desembarcou em Araguaína, no Tocantins, na manhã desta terça-feira, 6, e aproveitou para fazer uma visita ao cunhado, Fernando Mocó. Apesar de também possuir uma belíssima residência, a artista não conseguiu fingir costume ao entrar na mansão luxuosa do empresário.

A surpresa de Maiara começou já na entrada da casa, onde se deparou com um objeto de decoração enorme. "Olha a casa do meu cunhado, olha o tamanho desse vaso, é do tamanho da gente", se chocou a irmã gêmea de Maraisa.

Em seguida, a cantora sertaneja mostrou detalhes da área externa da casa, composta por uma piscina de borda infinita e uma vista paradisíaca para um grande lago. "Gente, que delícia esse lugar. Estou alugando a hospedagem, quem quiser, depois é só mandar no direct", brincou a famosa.

Noiva de Fernando Mocó, Maraisa também estava no local com a irmã e postou novas fotos no helicóptero com o companheiro. Vale lembrar que o casal reatou a relação há pouco tempo, após passarem alguns dias separados.

A ausência de Maiara e Maraisa em tributo à Marília Mendonça

A ausência de Maiara e Maraisa em tributo à Marília Mendonça

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, se pronunciou novamente a respeito do tributo à Marília Mendonça (1995-2021), com previsão para outubro deste ano, em São Paulo. Durante um show na última segunda-feira, 5, a artista reforçou o motivo para ter recusado participação no show de homenagem à eterna 'Rainha da Sofrência'.

A nova declaração da irmã gêmea de Maraisa aconteceu em meio a polêmica sobre a ausência da dupla no evento, que dividiu opiniões nas redes sociais. Nos últimos dias, as cantoras receberam unfollow de Dona Ruth e João Gustavo, mãe e irmão de Marília.

Além do comunicado oficial sobre a recusa ao convite, Maiara ressaltou em sua apresentação que não precisa sair do palco para homenagear a grande amiga. "Quem conheceu a Marília fora do palco, ela era maior que a artista, né? Muito maior. E realmente, a gente tem a grande honra… eu não sei porque ela fez isso, de gravar as músicas dela em vida com ‘As Patroas’, eu me sinto muito honrada", iniciou ela; confira mais detalhes!