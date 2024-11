Maiara e Maraisa embarcam para a segunda edição do cruzeiro da dupla

Com direito a champanhe, Maiara e Maraisa fazem a festa na hora de embarcar para a segunda edição do cruzeiro delas no Brasil

As cantoras Maiara e Maraisa estão em festa nesta sexta-feira, 19. Isso porque elas embarcaram no segundo navio de cruzeiro delas no Brasil.

As duas apareceram radiantes antes do embarque no porto de Santos, litoral de São Paulo, e esbanjaram simpatia. Com looks brancos, elas abriram garrafas de champanhe para celebrarem o início de mais uma aventura em alto-mar.

Veja as fotos da chegada delas no porto:

Maiara e Maraisa - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Maiara e Maraisa - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Maiara e Maraisa - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Quanto custou para participar do cruzeiro de Maiara e Maraisa?

O navio do cruzeiro de Maiara e Maiara contou com cabines de vários preços e tamanhos. A mais barata era a cabine interna, que foi vendida por R$ 3.150 por pessoa na acomodação dupla. Enquanto isso, a cabine mais cara foi vendida por cerca de R$ 22 mil. Além disso, os passageiros ainda tiveram outros encargos, como a taxa de porto, que é de cerca de R$ 900 por pessoa.

O cruzeiro acontece entre os dias 29/11 e 02/12 e contará com shows de Maiara e Maiara, Leonardo, Cesar Menotti e Fabiano, Edson e Hudson e mais artistas convidados. O navio saiu de Santos e vai até Angra dos Reis e Búzios, no Rio de Janeiro.

Maiara impressiona ao exibir barriga bem seca ao surgir de biquíni

A cantora Maiara impressionou mais uma vez ao se gravar curtindo um momento de folga na piscina. Aproveitando o dia ensolarado no domingo, 10, a famosa colocou o biquíni e chamou a atenção ao exibir suas curvas sequinhas no vídeo.

Usando um modelo preto cheio de estilo e óculos escuros, a irmã de Maraisa deu um show de beleza com elegância. Ostentando sua barriga bem sequinha, a artista mostrou que está com o abdômen definido e sarado.

É bom lembrar que Maiara emagreceu mais de 30 kg nos últimos anos. Ela fez a cirurgia bariátrica há algum tempo e também realizou uma cirugia plástica para troca das próteses de silicone. A estrela segue uma rotina de alimentação saudável para manter seu peso. Veja o registro.