Mãe de MC Loma rebate comentário de Melody sobre a cantora: 'Apagada'

Mãe de MC Loma saiu em defesa da filha após Melody mencionar o nome da cantora durante participação no 'Sabadou com Virginia'

Os nomes das cantoras MC Loma e Melody ficaram entre os assuntos mais comentados da internet no domingo, 15, após participação da adolescente no 'Sabadou com Virginia', do SBT. Na atração de Virginia Fonseca, ela mencionou a colega de profissão ao ser questionada sobre uma celebridade que não merece a grande fama que tem.

Após a repercussão do comentário de Melody, a mãe de MC Loma usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do ocorrido. Em uma sequência de vídeos, Claudia Silva saiu em defesa da filha e ressaltou que fazia questão de rebater a fala da adolescente.

"Eu vim aqui pra falar pra essa Melody [que disse que] minha filha Paloma não merece a fama que tem, porque não merece? Me diz? Ela pediu algum dinheiro a tu, bonita? Tu é Jesus, é? Tu é o quê pra dizer que minha filha não merece a vida e a fama que tem? Você tá com inveja dela, como a vida toda tu teve?", iniciou a mãe de Loma.

"Tu que tá toda apagada e quer ganhar um biscoitinho na fama dela, ela não vai rebater não, quem vai rebater é a mãe dela. Quem não merece a fama que tem é tu, sei nem de que buraco você saiu. Eu vou fazer de tudo pra Paloma não responder, não te dar biscoito, porque quem te dá biscoito sou eu, você é apagada, não fala mal da minha filha não, você é apagada, invejosa, porque você não tem nada, apagada", completou Claudia Silva.

Para quem não lembra, MC Loma ficou conhecida após o hit 'Envolvimento', sucesso no Carnaval de 2018. A música foi gravada ao lado de Mirella e Mariely Santos, as Gêmeas Lacração.

O que Melody disse sobre MC Loma?

Durante uma edição do programa 'Sabadou com Virginia', exibida no último sábado, 14, Melody, uma das convidadas, mencionou o nome de MC Loma ao ser questionada sobre uma pessoa que, em sua opinião, não merece a fama que possui.

"Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama… Eu já briguei com essa pessoa, mas eu me resolvi depois. Vou falar e vou brigar de novo. É uma pessoa que eu acho que cresceu do nada e que, sem um motivo muito pra falar assim ‘cara, essa cresceu por causa disso'", declarou a adolescente na atração de Virginia Fonseca.

"Eu de verdade não vi, mas hoje em dia eu realmente acompanho e vejo que é uma pessoa que parece ser muito legal. Eu tive uma intriga com ela, estou em paz hoje em dia, mas é a Loma", completou Melody, por fim.

Vale lembrar que, até o momento, MC Loma não se pronunciou sobre o assunto. A cantora, inclusive, está se recuperando de duas cirurgias plásticas realizadas no último mês.

