MC Loma revela que fez cirurgias plásticas após emagrecimento: 'Estou feliz'

Mudanças! MC Loma retornou às redes sociais e contou que realizou cirurgias plásticas após passar por emagrecimento; saiba quais são

Após passar um período longe da internet, MC Loma retornou às redes sociais no domingo, 1, e contou aos seguidores que passou por uma mudança em seu corpo. A cantora e influenciadora digital, que recentemente revelou ter perdido 17 quilos, explicou que realizou duas cirurgias plásticas nos últimos 15 dias.

Por meio de seus stories no Instagram, MC Loma publicou alguns registros mostrando o pré e pós-operatório. De acordo com a artista, os procedimentos estéticos foram feitos no fim de novembro.

Ela passou por uma lipoaspiração na barriga e colocou silicone nos seios e optou por revelar a mudança somente agora. Já em casa se recuperando, a artista explicou tudo o que aconteceu: "Fiquei um tempão sumida, né? Sumi porque decidi fazer minha cirurgia, decidi colocar meus peitos, mexer na minha barriga que estava me incomodando", iniciou Loma.

"Estou aqui na minha recuperação ainda, mas, gente, estou tão feliz", completou a cantora. Além de exibir detalhes de sua recuperação dos últimos dias, a famosa contou que está recebendo cuidados especiais da amiga, a influenciadora Mirella Santos.

"A recuperação está sendo babado, uma dor na coluna que vocês não estão entendendo", declarou MC Loma, prometendo que em breve compartilhará com os seguidores novos detalhes das cirurgias.

MC Loma revela truque para não perder roupas após emagrecimento

Recentemente, MC Loma, dividiu com os seguidores os resultados de sua nova rotina fitness. Nas redes sociais, a cantora revelou que devido a dieta e treinos diários na academia, precisaria renovar o guarda-roupa, uma vez que perdeu bastante peso.

Por meio de seus stories no Instagram, Loma surgiu usando um shorts branco e não escondeu a surpresa ao perceber que a peça estava larga em seu corpo. Para não 'perder as roupas', a famosa contou que aderiu a um truque com alfinete para seguir vestindo os looks que já possui; confira detalhes!

