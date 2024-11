Depois de parar de fumar, MC Loma abre o jogo e revela novo vício

No ano passado, MC Loma decidiu parar de consumir os 'vapes' em decorrência de um problema sério de saúde que comprometeu a respiração dela

A MC Loma vem tentando adotar hábitos mais saudáveis esse ano e entre exercícios físico e uma alimentação mais saudável a cantora também abriu mão do uso de cigarros eletrônicos, conhecidos também como vapes. Apesar disso, nesta quarta-feira, 06, a cantora contou que, para ajudar com o fim do vício, pegou a mania de mascar chicletes, o que ela revelou ter se tornado também um vício.

"Desde que eu parei de fumar vape, eu fiquei completamente viciada em chiclete. Mas, eu descobri que não pode [mascar chiclete]", explicou a estrela, sem dar detalhes do motivo por trás de não poder consumir o doce. Como alternativa, Loma escolheu balas para amenizar o desejo.

Recentemente a cantora deu um susto em seus fãs ao aparecer internada logo depois de celebrar o aniversário de 22 anos na última quarta-feira, 30. Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora relatou que seguirá no hospital até que saiam os resultados dos exames, mas garantiu que já se sente melhor.

"A princípio, descartou a possibilidade de ser pedra nos rins. Pode ser uma infecção urinária que subiu para os rins. Mas eu estou bem, não estou sentindo dor nenhuma. Estou tomando antibiótico, comecei a tomar antibiótico na veia", explicou.

MC Loma revela truque para não perder roupas após emagrecimento

Paloma Santos, mais conhecida como MC Loma, dividiu com os seguidores os resultados de sua nova rotina fitness em setembro deste ano. Nas redes sociais, a cantora revelou que devido a dieta e treinos diários na academia, precisará renovar o guarda-roupa em breve.

Por meio de seus stories no Instagram, Loma surgiu usando um shorts branco e não escondeu a surpresa ao perceber que a peça estava bastante larga em seu corpo. Para não 'perder as roupas', a famosa contou que aderiu a um truque com alfinete para seguir vestindo os looks que já possui.

A cantora explicou que uma casa adquirida recentemente é o principal motivo para não realizar compras no momento, uma vez que sua prioridade é mobilizar a residência. "Eu ia comprar roupa para mim, olha isso. Cabem três de mim aqui dentro", declarou MC Loma, mostrando o shorts folgado.