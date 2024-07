Entenda motivo de Maiara e Maraisa terem desistido de participar de tributo a Marília Mendonça

Após fãs se surpreenderem com ausência de Maiara e Maraisa em show de tributo a Marília Mendonça, entenda motivo de decisão da dupla

Recentemente, foi anunciado o nome dos artistas que estarão no show de tributo a Marília Mendonça, realizado no dia 5 de outubro, em São Paulo. Mas o que surpreendeu os fãs da cantora foi a ausência de Maiara e Maraisa no evento, amigas de longa data da sertaneja. Entenda o motivo da decisão.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias compartilhou que a escolha partiu de Maiara. Segundo o jornalista, a cantora afirmou que não tem condições psicológicas para cantar no estádio, onde a dupla, na companhia de Marília Mendonça, já fez um show com o projeto Patroas.

Ainda durante a atração, Leo Dias defendeu Maiara. "Só para vocês entenderem outra questão, esse tributo é primeiro após a morte dela. Já faz bastante tempo e tem uma importância enorme. Maiara era muito ligada a Marilia, as duas [irmãs] obviamente. Mas a Maiara foi a que visivelmente no sepultamento e cortejo estava muito abalada. A grande preocupação de todos ali era com a Maiara, que é a mais sensível, a mais frágil, aquela que precisa de mais apoio emocional", disse ele.

E completou: "Maraisa é muito mais centrada e controlada do que a Maiara. Essa decisão dela surpreendeu a todos, acho que inclusive a família. O que eu peço aqui como fã e o jornalista que talvez mais tenha coberto a vida e a história da Marilia, é que parem os ataques. Parem! Respeitem a decisão da Maiara. Ela é muito sensível e tem os motivos dela. Por favor, fãs da Marília Mendonça ou rebanho, como é chamado, não ataquem! Façam desse especial do Spotify, um grande especial e uma grande lembrança".

Irmão de Marília Mendonça para de seguir Maiara e Maraisa

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo tomou uma atitude radical. Ele parou de seguir as cantoras Maiara e Maraisa nas redes sociais após elas recusarem um convite feito por sua família e equipe.

Em contato com o colunista Leo Dias, o rapaz desabafou sobre estar chateado com elas. “Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só”, afirmou ele, e completou: “Quem está com a gente são os fãs, não faltou convite”.

O convite em questão é sobre o evento This Is Marília Mendonça, que vai fazer um tributo para a cantora que faleceu em um acidente de avião. O evento terá a participação de cantores famosos, como Murilo Huff, Zé Neto e Cristiano, Ludmilla, Luisa Sonza, João e Yasmin Santos.