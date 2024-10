Mãe de Marília Mendonça fala sobre tributo à cantora: 'Emoção profunda'

Mãe de Marília Mendonça, Ruth fez um relato emocionante sobre o show especial realizado em homenagem à cantora em São Paulo

O fim de semana foi marcado por grande emoção aos familiares e fãs de Marília Mendonça (1995-2021). No último sábado, 5, em São Paulo, aconteceu o primeiro tributo em homenagem à eterna 'Rainha da Sofrência', que faleceu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo.

O evento, realizado no Allianz Parque, contou com a participação de diversos famosos como Murilo Huff, ex-namorado de Marília, Luiza Martins, Luísa Sonza, Alok, Xamã, entre outros. No entanto, a presença mais especial foi a do pequeno Leo, de 4 anos, filho da cantora.

Na ocasião, o menino subiu ao palco ao lado do pai, Murilo, e da avó materna, dona Ruth Moreira. O momento emocionante foi dividido com os seguidores através de um vídeo nas redes sociais.

No registro, a mãe de Marília Mendonça falou um pouco sobre a grande homenagem à cantora e como se sentiu no evento. "Meu coração transborda de gratidão, eu não tenho palavras direito para expressar o que eu sinto por essa linda homenagem que foi feita à minha Marília. Esse evento organizado com tanto carinho foi verdadeiramente incrível e ficará eternamente gravado na minha memória e no meu coração", iniciou ela.

"Cada momento trouxe à tona uma lembrança especial da minha filha e a emoção foi profunda. Marília deixou um legado que vai muito além da música. Ela tocou vidas e deixou uma marca que nunca será apagada em todos nós. Agradeço, de coração, a cada um dos fãs que demonstraram seu amor e carinho por ela. Vocês são a prova viva que o amor da minha Marília continua vivo e pulsante", continuou dona Ruth.

"A minha gratidão se estende também a todos os artistas que estiveram presentes com seu talento e dedicação tornaram essa homenagem ainda mais especial. E para que o nosso pequeno Leozinho saiba que a sua mãe foi uma pessoa que transformou vidas, a maior artista que esse Brasil já teve. Ela foi e sempre será uma estrela brilhante em nossos corações. Hoje eu tenho a estrelinha mais linda do céu e sinto seu amor iluminando minha vida a cada instante. Muito obrigada a todos vocês", finalizou ela.

