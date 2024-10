Filho de Marília Mendonça sobe no palco durante show em homenagem à cantora

Léo, subiu ao palco com o pai, Murilo Huff, e a avó materna, Dona Ruth, durante o This is Marília Mendonça, que aconteceu em São Paulo

Na noite deste sábado, 05, Leo, de apenas quatro anos, subiu ao palco do This is Marilia Mendonça, evento em homenagem a mãe, que faleceu em 2021 em um acidente aéreo. O pequeno, que estava acompanhado do pai, Murilo Huff, e da avó materna, Dona Ruth, fez um coração com as mãos em direção ao público, que lotou o Allianz, em São Paulo.

"Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela!", disse Murilo, que explicou que o menino estava com vergonha. Dona Ruth se emocionou com toda a homenagem do público. "Como estou emocionada. Vocês já fizeram eu chorar um monte de vezes hoje. Estou aqui para agradecer cada um de vocês por essa homenagem linda. Amo vocês", disse ela ao lado do marido, Deyvid Fabrício, do filho, João Gustavo, da nora, Iolanda Nunes.

O show This Is Marília Mendonça, que ocorre no Allianz Parque, em São Paulo, tem ainda a presença de artistas como Luiza Martins, Luísa Sonza, Alok, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Jão, Ludmilla, Xamã e Yasmin Santos.

Murilo Huff revela tradição especial do filho com Marília Mendonça: ‘Todos os dias’

No mês passado, Murilo Huff esteve em um evento de música em São Paulo e aproveitou para conversar com a imprensa. Em entrevista à Contigo!, o cantor falou sobre o legado de sua ex-mulher, Marília Mendonça, na música brasileira e também contou sobre um hábito que seu filho, Leo, de quatro anos, tem para se sentir mais perto da mãe.

Segundo Murilo, o pequeno é o maior fã da eterna rainha da sofrência e ouve as músicas dela quase diariamente: “Praticamente todos os dias ele escuta as músicas da mamãe", disse o artista sertanejo, que explicou que o herdeiro já entende a grandiosidade do legado da mãe e sabe que ela foi uma pessoa muito querida em vida.

"Ele sabe que a mãe foi um fenômeno, é um fenômeno, é respeitada, é amada pelo povo brasileiro e a gente faz questão de falar isso todos os dias para ele, ele adora escutar", Murilo declarou. Vale lembrar que além de incentivar o filho a ouvir as canções da cantora sertaneja, ele também já está desenvolvendo os talentos musicais do herdeiro.