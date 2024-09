Madrasta de Madonna morre aos 81 anos após lutar contra um câncer agressivo

Casada com o pai de Madonna desde 1966, Joan Ciccone faleceu na mesma data em que o filho da cantora completou 19 anos

Madrasta da cantora Madonna, Joan Ciccone faleceu aos 81 anos de idade na terça-feira, 24, mesma data em que David Banda, filho da artista, completou 19 anos. De acordo com informações de um obituário online, a familiar da artista lutava contra um câncer muito agressivo.

Na data do ocorrido, Madonna estava em Milão para a Semana de Moda. Joan se casou com Silvio Tony Ciccone, pai da estrela, em abril de 1966, e deu à luz três filhos com ele: Joey, Jennifer e Mario.

Em 2002, durante entrevista com Larry King, Madonna revelou que seu relacionamento com a madrasta era difícil e explicou que não aceitou Joan Ciccone enquanto crescia. A cantora perdeu a mãe aos cinco anos de idade, vítima de um câncer de mama.

Apesar da relação entre Madonna e Joan ser um pouco distante, a madrasta da estrela costumava assistir às suas apresentações em Detroit. Ela, inclusive, esteve presente ao lado de Silvio Ciccone em praticamente todas as turnês da artista, sempre à prestigiando na primeira fila.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna Literal (@madonnaliteral)

Madonna se declara para filho em aniversário

Na última terça-feira, 24, Madonna usou o Instagram para homenagear o filho, David Banda, que completa 19 anos de idade. A cantora compartilhou uma série de cliques em seus stories e se derreteu pelo jovem. "Você roubou meu coração 19 anos atrás", disse a Rainha do Pop.

Na série de fotos postadas pela cantora, a dupla aparece em vários momentos juntos, incluindo no palco de um de seus shows onde o jovem aparece tocando violão.

David se dedica ao estudo da música. Ele participa da "Celebration tour" como um dos violonistas do grupo que acompanha a mãe. Na adolescência, foi jogador de futebol, fazendo parte do time de juniores do Benfica, em Lisboa, dos 11 aos 15 anos; confira os registros publicados por Madonna!