Madonna se declara para filho, David Banda, em aniversário: 'Roubou meu coração'

Mãe de seis filhos, Madonna fez uma série de publicações no Instagram para celebrar o aniversário de 19 anos do jovem

Nesta terça-feira, 24, Madonna usou o Instagram para homenagear o filho, David Banda, que completa 19 anos de idade. A cantora compartilhou uma série de cliques em seus stories e se derreteu pelo jovem. "Você roubou meu coração 19 anos atrás", disse a Rainha do Pop.

Na série de fotos postadas pela cantora, a dupla aparece em vários momentos juntos, incluindo no palco de um de seus shows onde o jovem aparece tocando violão.

David Banda foi o primeiro amor maternal de Madonna por uma criança que ela não gerou biologicamente. Durante uma viagem ao lado do então então marido, Guy Ritchie, ao Malaui, na África, a popstar o conheceu ao vistar um dos orfanatos locais, foi quando o casal decidiu adotá-lo.

O jovem se dedica ao estudo da música. Ele participa da "Celebration tour" como um dos violonistas do grupo que acompanha a mãe. Na adolescência, foi jogador de futebol, fazendo parte do time de juniores do Benfica, em Lisboa, dos 11 aos 15 anos.

Vale lembrar que a artista é mãe de seis filhos: Lourdes Maria, Rocco Ritchie, David Banda, Mercy James e das gêmeas Estere e Stella.

Madonna exibe foto com Cauã Reymond após encontro na Itália

Recentemente, Madonna causou burburinhos na web ao aparecer no colo de Cauã Reymond na Semana de Moda de Milão. Madonna e Cauã apareceram junto com o fotógrafo Mert Alas em uma foto tirada durante um evento em meio aos desfiles.

“Tchau, Milão. Obrigada por todo o amor”, disse ela na legenda do álbum de fotos.

Vale lembrar que Madonna já segue Cauã Reymond nas redes sociais há alguns meses. Na época em que ela começou a segui-lo, o brasileiro contou que estava surpreso com a atitude da cantora. “Me pegou de surpresa. Mas uma surpresa boa, é importante ressaltar. Ela tem um legado, é uma história muito bonita”, declarou ele ao Hugo Gloss, e ainda citou o amigo em comum deles. “A gente tem um amigo em comum, que é o Mart Alas, que é um fotógrafo gringo”, contou.