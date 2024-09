Madonna exibe foto com Cauã Reymond após encontro na Itália

Madonna surpreende os brasileiros ao compartilhar foto com o ator Cauã Reymond em evento durante a Semana de Moda de Milão

A cantora Madonna marcou presença na Semana de Moda de Milão, na Itália, neste final de semana e compartilhou as fotos nas redes sociais. Em um evento com a presença de amigos, ela surgiu com o ator brasileiro Cauã Reymond, deixando os fãs do rapaz eufóricos com o encontro.

Madonna e Cauã apareceram junto com o fotógrafo Mert Alas em uma foto tirada durante um evento em meio aos desfiles. Por enquanto, eles não revelaram mais detalhes sobre como foi o encontro.

“Tchau, Milão. Obrigada por todo o amor”, disse ela na legenda do álbum de fotos.

Vale lembrar que Madonna já segue Cauã Reymond nas redes sociais há alguns meses. Na época em que ela começou a segui-lo, o brasileiro contou que estava surpreso com a atitude da cantora. “Me pegou de surpresa. Mas uma surpresa boa, é importante ressaltar. Ela tem um legado, é uma história muito bonita”, declarou ele ao Hugo Gloss, e ainda citou o amigo em comum deles. “A gente tem um amigo em comum, que é o Mart Alas, que é um fotógrafo gringo”, contou.

Regras de Madonna

Ao que tudo indica, Madonna está namorando o jamaicano Akeem Morris, que é 38 anos mais novo que ela. De acordo com informações de uma fonte para o jornal Daily Mirror, a cantora impôs uma lista de regras para o novo namorado.

Akeem não pode dormir na mesma cama que a artista e também precisa seguir os mesmos horários que ela. "Ela é muito rígida. Ele está morando na casa dela e só porque eles estão juntos não quer dizer que ele pode dormir na cama dela. Quando ela vai dormir, ele vai dormir e também precisa acordar junto com ela, não importa o contexto”, contou o informante.

A fonte também revelou que o rapaz não pode assistir programas esportivos. Na verdade, ele não pode nem mesmo ligar a TV, a não ser que Madonna queira.