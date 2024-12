Ludmilla revela que sua artista mais ouvida do ano: “Amo meu trabalho”

Ludmilla divertiu seus seguidores depois que compartilhou print de plataforma de música no Instagram nesta quinta-feira, 05

Com o lançamento do Spotify Wrapped 2024, muitos usuários compartilharam seus artistas mais ouvidos do ano, e Ludmillanão ficou de fora. Nesta quinta-feira, 05, a cantora revelou, com bom humor, quem liderou sua lista pessoal de reprodução.

"Eu fui a artista que mais ouvi em 2024 (risos). Eu amo meu trabalho, gente", brincou Ludmilla em uma postagem no Instagram, acompanhada de um print da plataforma. A declaração mostrou o quanto a cantora aprecia suas próprias criações e também entrou na onda descontraída das redes sociais durante o Wrapped.

Foto: Reprodução / Instagram

Mais cedo, a cantora ainda compartilhou as flores que Ivete Sangalo lhe enviou junto com o troféu do Prêmio Multishow. "Você não existe! Obrigada pelo carinho, mainha. Macetamos firme nessa. Te amo", escreveu Lud. As duas levaram o prêmio de Axé/Pagodão do Ano por "Macetando".

Foto: Reprodução / Instagram

Ivete se explica após ‘esquecer' de Ludmilla em premiação

A cantora Ivete Sangalo se pronunciou para dar uma explicação ao ser alvo de críticas após vencer uma das categorias do Prêmio Multishow 2024. Ela foi criticada por não ter citado a cantora Ludmilla no seu discurso de vencedora no palco, já que as duas lançaram o hit Macetando em parceria e a canção venceu na categoria de Axé/Pagodão do ano.

Pouco tempo depois do discurso no palco, Ivete percebeu o seu erro e se desculpou publicamente nas redes sociais.“Amores, olha… Eu não agradeci a Ludmilla. Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, eu fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Lud, obrigada por essa parceria linda. Nosso prêmio. Meu Deus, eu passei. Estou passada. Ludmilla, fiquei nervosa. Eu te amo, Lud. Esse prêmio é nosso”, afirmou.

Na saída da premiação, Ivete voltou a falar do assunto. “Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei muito arrasada que na loucura lá eu não falei o nome de Ludmilla. Isso está me deixando louca. Te amo muito, Lud, mas fiquei nervosa e fiquei pensando que não agradeci, mas você é o meu amor e isso é o mais importante. Agradecer os seus fãs que votaram também muito. Meus amorinhos”.