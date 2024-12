Prêmio Multishow: Veja os looks dos famosos na noite especial

O Prêmio Multishow reuniu um time de celebridades com looks sofisticados e chamativos para a noite de premiação no Rio de Janeiro

A 31ª edição do Prêmio Multishow aconteceu na noite desta terça-feira, 3, no Rio de Janeiro. O evento contou com um verdadeiro time de celebridades no seu tapete roxo. Confira os looks abaixo!

Gloria Groove apostou em um vestido preto com fenda profunda. Por sua vez, Viviane Araujo e Pocah surgiram com modelitos com transparência. Clara Moneke apareceu com um vestido roxa longo com detalhes de plumas.

A cantora Mari Fernandez investiu em um vestido preto com decote ombro a ombro e que destacou suas curvas impecáveis. Enquanto isso, a atriz Alice Wegmann surgiu com um conjunto de calça soltinha e blusa estilosa.

Veja as fotos na galeria abaixo:

A 31ª edição do Prêmio Multishow

O Prêmio Multishow 2024 acontece na noite desta terça-feira, 3, a partir das 20h45, com transmissão no Multishow. A TV Globo exibirá a premiação após a novela Mania de Você e o Globoplay terá sinal aberto para não-assinantes.

O evento será comandado por Tata Werneck, Kenya Sade e Tadeu Schmidt. A premiação vai celebrar os grandes artistas do último ano e seus hits.

Neste ano, o prêmio tem o tema de ‘A Música Mexe com o Brasil’ e promete refletir sobre a diversidade musical no país. O evento terá 30 artistas se apresentando no palco, como: Mari Fernandez, Nattan, Gloria Groove,Ferrugem, Matuê, Liniker, Raça Negra, Thullio Milionário, Manu Bahtidão, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto, Lauana Prado, Zezé Di Camargo, César Menotti e Fabiano, Simone Mendes,MC Daniel, Luan Pereira, MC Cabelinho, Ebony e Hungria; Isadora Pompeo; Jota.pê e Os Garotin.

Além disso, a premiação entregará o inédito Troféu Vanguarda para a cantora Anitta por sua trajetória na música.