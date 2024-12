Climão? Ivete se explica após ‘esquecer' de Ludmilla em premiação

A cantora Ivete Sangalo recebeu críticas por não agradecer Ludmilla ao ganhar prêmio com música que elas lançaram juntas

A cantora Ivete Sangalo se pronunciou para dar uma explicação ao ser alvo de críticas após vencer uma das categorias do Prêmio Multishow 2024. Ela foi criticada por não ter citado a cantora Ludmilla no seu discurso de vencedora no palco, já que as duas lançaram o hit Macetando em parceria e a canção venceu na categoria de Axé/Pagodão do ano.

Pouco tempo depois do discurso no palco, Ivete percebeu o seu erro e se desculpou publicamente nas redes sociais. “Amores, olha… Eu não agradeci a Ludmilla. Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, eu fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Lud, obrigada por essa parceria linda. Nosso prêmio. Meu Deus, eu passei. Estou passada. Ludmilla, fiquei nervosa. Eu te amo, Lud. Esse prêmio é nosso”, afirmou.

Na saída da premiação, Ivete voltou a falar do assunto. “Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei muito arrasada que na loucura lá eu não falei o nome de Ludmilla. Isso está me deixando louca. Te amo muito, Lud, mas fiquei nervosa e fiquei pensando que não agradeci, mas você é o meu amor e isso é o mais importante. Agradecer os seus fãs que votaram também muito. Meus amorinhos”.

Por fim, a veterana contou que fez uma chamada de vídeo com a parceira para se desculpar e Ludmilla compartilhou um print do momento com a mensagem: “Te amo, mainha”.

Ivete Sangalo se importou com diferença de idade com o marido?

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração ao falar a respeito da relação com o marido, Daniel Cady, com quem está junto há 16 anos. Durante participação no videocast do companheiro, a artista recordou o início do romance e comentou sobre a diferença de idade entre os dois. Atualmente, a cantora tem 53, e o companheiro, 39.

"A gente já se conheceu quebrando uma série de coisas. Eu sou mais velha do que ele. Não sou, né? Isso [Daniel] é um velho. Da tribo, quem tem experiência é esse aí. Eu sou o sabor da tribo. E eu, mais velha que ele, cantora. Tudo o que envolvia a gente, era de um vetor tão negativo, que em alguns momentos a gente se questionava: será que esse negócio vai dar certo? A gente estava perdido ali naquele romance, estava maravilhoso, e tal. Mas tudo que cercava a nossa vida: eu, pelo fato de ser uma cantora famosa, ele estudante, no último semestre da faculdade, mais jovem, eu uma mulher mais velha, famosa", iniciou a famosa em conversa com Lucia Helena Galvão, destacando que, apesar de mais novo, o marido possui uma vivência mais ampla.

"Tudo o que foi dito em nosso entorno foi que aquilo ali não ia dar certo. É muito louco. Poderia dar certo e poderia não dar certo, mas não a partir desse conceito, porque ele é assim ou assado. As coisas existem, são. Mas não porque alguém disse que não vai dar certo porque tem um olhar muito superficial sobre aquela celebração", completou a cantora.