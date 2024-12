Luan Santana embarca para o México para primeiros passos na carreira internacional

Após casamento intimista, Luan Santana visitou uma gravadora no México e compôs música em espanhol para dar início à carreira internacional

Mais um passo na carreira! Após cerimônia de casamento intimista com Jade Magalhães, o cantor Luan Santana embarcou para o México por uma razão marcante: dar início a tão sonhada carreira internacional.

Em visita ao estúdio 5020, inaugurado em 1947, o sertanejo se encontrou com o presidente da Sony México, Roberto Lopez. Na ocasião, Luan também compôs uma música em espanhol com Geovani Cabrera, Gera Demara e Gus Vázquez, além de deixar seu nome gravado na parede do estúdio.

Vale lembrar que o cantor totalizará 140 apresentações no final de 2024. Mas no próximo ano, esse número será reduzido, com uma média estimada de 80 shows ao longo de 2025, segundo informações do portal LeoDias.

De acordo com a Quem, com o objetivo de conquistar mais espaço no cenário internacional, Luan está com foco total em expandir sua carreira nos Estados Unidos. O sertanejo pretende realizar, pelo menos, cinco viagens para o país no ano que vem, desenvolvendo novos projetos de composição.

Veja os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Forever Gurizinho (@forevergurizinhoo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 💕 𝔽ℂ 𝕧𝕠𝕔ê 𝕕𝕖 💕 𝕞𝕚𝕞 𝕟ã𝕠 𝕤𝕒𝕚 💕 (@fcvocedemimnaosai_ls13)

Lua de mel

O cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães se casaram no civil na última quinta-feira, 28, e realizaram um jantar intimista para celebrar a união com poucos amigos e familiares na mansão deles. Agora, o artista revelou que a lua de mel precisou ser adiada.

Em entrevista ao portal Leo Dias, o cantor contou que um dos motivos para adiar a viagem especial foi o seu novo projeto de carreira internacional que está em andamento. “Amanhã mesmo estou indo para o México, vou ficar alguns dias lá para conhecer a galera da gravadora, alguns produtores, e compositores, e desenhar esse início de carreira internacional”, afirmou.

E mencionou a primeira filha do casal, que se chamará Serena. “Não vai ter lua de mel agora também, porque a Serena já tá quase nascendo, né? Finalzinho de janeiro ela tá aí”, completou.