Luan Santana reduzirá quantidade de shows em 2025. Entenda o motivo

Sendo um dos grandes nomes no mundo da música, o cantor Luan Santana diminuirá a quantidade de shows realizados no próximo ano; saiba por que

Sucesso no universo da música, o cantor Luan Santana totalizará 140 apresentações no final de 2024. Mas no próximo ano, esse número será reduzido, com uma média estimada de 80 shows ao longo de 2025, segundo informações do portal LeoDias. Entenda o motivo dessa mudança.

De acordo com a Quem, com o objetivo de conquistar mais espaço no cenário internacional, Luan está com foco total em expandir sua carreira nos Estados Unidos. O sertanejo pretende realizar, pelo menos, cinco viagens para o país no ano que vem, desenvolvendo novos projetos de composição.

Luan Santana ainda aumentará seu cachê, que deve superar R$ 1 milhão em 2025. Apesar de ainda restarem alguns meses para o fim de 2024, o cantor já é alvo de diversas propostas para sua agenda do próximo ano.

Embora as novas apresentações levantem discussões sobre seu impacto na vida pessoal, as alterações na agenda não estão apenas ligadas ao anúncio da gravidez de sua noiva, Jade Magalhães. Contudo, a redução na quantidade de shows permitirá que Luan se concentre mais na chegada de sua primeira filha, prevista para nascer em janeiro.

