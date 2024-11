Luan Santana celebra 15 anos da música Meteoro com surpresa para os fãs

O cantor Luan Santana celebrou os 15 anos da música Meteoro e, em homenagem à data, disponibilizou o vídeo oficial da canção em seu DVD acústico

O cantor Luan Santana usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 29, para fazer um post especial. Em uma publicação no feed do Instagram, o artista celebrou os 15 anos da música Meteoro e, em homenagem à data, disponibilizou o vídeo oficial da canção em seu DVD acústico.

"15 anos da música que mudou minha vida. E pra comemorar, liberei o vídeo oficial dela no meu DVD Acústico pra vocês. Você lembra quando ouviu Meteoro pela primeira vez?", escreveu ele na legenda da publicação.

A música, que marcou a carreira do cantor, foi gravada em seu primeiro álbum de estúdio, Tô de Cara, e lançada no final de 2009. No ano seguinte, tornou-se um sucesso entre os fãs de sertanejo de todas as idades e alcançou a 6ª posição na Brasil Hot 100 Airplay , além de conquistar o prêmio Melhores do Ano na categoria Música do Ano.

Nos comentários, os internautas relembraram o sucesso da música. "Eu lembro como se fosse ontem, uma tarde de domingo, um programa de tv, um garoto cantando. Eu, apenas uma criança. Uma criança que sentiu algo novo. E ali, no meio daquela sala, tudo começou. Meteoro tocou e até hoje estou aqui… e vou continuar", disse uma.

"Graças a Deus meteoro existe e pode unir nossas vidas de alguma forma, te amo muito!", escreveu outra. "Você é um fenômeno, o maior meteoro já visto nesta terra! Que orgulho de você e que especial crescer com você durante todos esses anos. Vou ser pra sempre sua fã número 1 Te amo !!!", escreveu mais uma.

Casamento de Jade Magalhães e Luan Santana: Saiba os detalhes do grande dia

O cantor Luan Santana e Jade Magalhães estão casados! Os pombinhos oficializaram a união em uma cerimônia intimista na noite desta quinta-feira, 28. Com isso, o jornalista Leo Dias divulgou alguns detalhes da celebração, que aconteceu com a presença das pessoas mais próximas do casal.

O casamento no civil foi realizado em uma cerimônia na casa do artista, em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, e contou com a presença da família. Em seguida, comemoraram a união com uma festa e foram jantar com as pessoas próximas em um restaurante em Alphaville.

O evento minimalista foi decorado de forma e contou com velas, flores e muitos tons em dourado decorando o local.

