Lexa: Estado de saúde da cantora é revelado

Grávida de seis meses, a cantora Lexa está internada após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia

A cantora Lexa está internada em um hospital aos seis meses de gravidez. A estrela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia. Agora, o estado de saúde dela foi divulgado.

De acordo com o site Quem, uma fonte próxima à cantora contou que a artista está com estado de saúde estável, mas os detalhes não foram revelados.

Segundo o colunista Leo Dias, Lexa deverá ficar em repouso até o nascimento da filha. Atualmente, ela está com quase 24 semanas de gestação, que corresponde aos seis meses.

A notícia da internação de Lexa veio à tona após a cantora cancelar sua participação no carnaval de 2025. Ela iria desfilar como rainha de bateria, mas recebeu a orientação médica para não participar do evento.

Lexa lamentou ficar longe do carnaval

A cantora Lexa compartilhou uma mensagem na web para contar que não irá participar do carnaval. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor", começou ela.

"São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança. Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor. Eu sempre fiz o que estava liberada para fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora…esse é o meu maior foco. Obrigada Unidos da Tijuca, nunca será segredo o quanto eu te amo", concluiu.