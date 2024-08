Leonardo surpreende com pedido divertido para fãs durante show: 'Puro'

O cantor Leonardo divertiu o público ao realizar um pedido específico para os fãs durante conversa descontraída em show

Um vídeo divertido do cantor Leonardo arrancou risadas do público. O registro, que começou a circular nas redes sociais nesta semana, foi gravado durante uma interação do artista com os fãs em um show.

Nas imagens compartilhadas pelo perfil no Instagram 'Conceito Sertanejo', Leonardo aparece descontraído conversando com a plateia quando faz uma pausa para um pedido inusitado e específico: alguma bebida que não seja água.

"Ei, filho… Ô menina! Os botecos… Me dá uma coisinha para beber aí, qualquer coisa, menos água. Me dá um puro, eu gosto do puro, porque está fazendo frio demais", disse o pai de Zé Felipe, arrancando risadas do público presente.

Em seguida, é possível perceber que um fã da plateia entregou um copo de bebida ao cantor, que não escondeu a alegria ao ter seu pedido atendido. O vídeo, é claro, rapidamente viralizou e recebeu diversos comentários na web.

"Poliana passando mal com esse vídeo", brincou um internauta, referindo-se a esposa do artista. "Se beber água passa mal", se divertiu outro. "Ele é diferenciado", declarou um terceiro. "A cara de menino levado no final", observou mais um.

Vale lembrar que, recentemente, Leonardo revelou que aderiu a uma dieta. Na ocasião, Poliana Rochacontou em suas redes sociais que o marido estava sem beber há alguns dias.

"Tô de dieta, graças a Deus, não tô bebendo mais, mas não tô gostando desse comportamento, gosto de beber", disparou Leonardo. A esposa, então, analisou o físico do companheiro, mostrando o lado positivo da decisão: "Desinchou, tá lindo, postou até uma foto de sunga hoje".

Leonardo cai no choro ao falar sobre a morte de Silvio Santos

Na noite do último sábado, 17, Leonardo se emocionou profundamente ao falar sobre a morte de Silvio Santos. Após prestar uma homenagem ao apresentador durante um show, o cantor não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro ao comentar sobre o legado e a partida do eterno dono do baú em uma entrevista concedida ao Portal Leo Dias.

Enquanto estava no palco, Leonardo demonstrou estar profundamente comovido com a notícia e se emocionou os fãs ao dedicar uma música carregada de significado para o dono do SBT: "Que Deus o receba! Ele deixou essa família que mudou a televisão brasileira, vai fazer falta", disse antes de entoar a canção ‘Não Aprendi Dizer Adeus’.

