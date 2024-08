Leonardo cai no choro ao falar sobre a morte de Silvio Santos: “Sofrendo muito”

Visivelmente abalado, Leonardo não segura o choro e se emociona ao falar sobre o legado e a morte de Silvio Santos; veja o vídeo

Na noite deste sábado, 17, Leonardo se emocionou profundamente ao falar sobre a morte de Silvio Santos. Após prestar uma homenagem ao apresentador durante um show, o cantor não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro ao comentar sobre o legado e a partida do eterno dono do baú em uma entrevista concedida ao Portal Leo Dias.

Enquanto estava no palco, Leonardo demonstrou estar profundamente comovido com a notícia e se emocionou os fãs ao dedicar uma música carregada de significado para o dono do SBT: "Que Deus o receba! Ele deixou essa família que mudou a televisão brasileira, vai fazer falta", disse antes de entoar a canção ‘Não Aprendi Dizer Adeus’.

Após o término do show, Leo se emocionou novamente e caiu no choro ao falar sobre a partida do icônico apresentador da televisão brasileira: “Deus é tão maravilhoso que a partida de um homem desses, de um patriarca desses, acaba amenizando os acontecimentos dos últimos 10 dias”, o cantor sertanejo relembrou as tragédias recentes.

“Partiu um homem desses e a gente fala assim ‘todos nós vamos’, até o Silvio foi”, disse o artista, que mandou um recado para o apresentador: “Silvio, você sempre foi demais cara, sempre foi demais, eu sempre admirei. O povo brasileiro deve estar sofrendo muito assim como eu, assim como a minha família. Todos nós sofremos com a sua partida”, completou.

Por fim, Leonardo desejou uma boa passagem: “É preciso, chegou a hora. Que Deus te receba de braços abertos”, disse o cantor, que chegou abraçar o jornalista após o desabafo. Nos comentários, ele recebeu apoio: “Leonardo já viveu tanta coisa, atrás do cara brincalhão que tem um cara tão sensível”, disse um. “Silvio é como se fosse um parente”, escreveu outra.

Silvio Santos faleceu em decorrência de broncopneumonia causada por uma infecção por H1N1. Segundo informações da Quem, o apresentador será enterrado em um cemitério israelita localizado em um bairro nobre na zona oeste de São Paulo. No local, fãs aguardam do lado de fora, enquanto o esquema de segurança foi reforçado para evitar tumultos.

