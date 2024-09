Kauan, da dupla com Matheus, revela medo de avião: 'Pensei em parar a carreira'

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, contou que, por medo, prefere enfrentar horas de estrada a ter que embarcar em um avião

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, abriu o coração e revelou que possui grande medo de avião. Em participação no programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, o artista contou que já cogitou desistir da carreira musical devido ao pânico de entrar em uma aeronave.

Ao longo da conversa com o apresentador Pedro Bial, Kauan explicou que prefere enfrentar horas de estrada a embarcar em um avião. De acordo com o cantor, alguns traumas foram causados por andar de jatinho.

"Meu maior desafio de todos esses anos de carreira é voar. Tenho medo, bastante. Já tratei de todas as formas, mas não consegui superar ainda. Eu pensei em parar a carreira por causa do avião", declarou o irmão e parceiro de palco de Matheus.

"Viajar de carro acaba se tornando perigoso também, porque sabemos que a estrada é muito mais perigosa que o avião", acrescentou Kauan. Recentemente, a dupla sertaneja e a equipe passaram por um susto com o avião particular.

Em agosto deste ano, Matheus usou as redes sociais para relatar ao público que um dos pneus da aeronave em que estavam acabou estourando após o pouso. Na postagem, o cantor ressaltou que todos estavam bem e que tudo ocorreu com o avião já em solo.

"Susto depois do pouso agora, um pneu do avião estourou, mas graças a Deus estamos todos bem! #livramento", escreveu o famoso na legenda. Em seguida, o irmão de Kauan mostrou uma foto do pneu furado e agradeceu o profissionalismo dos comandantes que acompanham a dupla.

Kauan revela que fez travessia ilegal para entrar em país

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, surpreendeu os fãs ao relatar um episódio envolvendo sua vida pessoal. Em março deste ano, durante a participação no podcast 'PodPah', o artista revelou que já fez uma travessia ilegal para conseguir entrar nos Estados Unidos.

De acordo com o músico, a jornada a pé aconteceu quando ele tinha 17 anos e durou cerca de 28 dias. "Passei por Guatemala, Panamá, dormi em uma casa com a parede cravada por balas. Fiquei um mês nessa. São cerca de 22 horas andando por dia", explicou Kauan aos apresentadores Igor e Thiago, conhecidos como Igão e Mítico.

Segundo o artista sertanejo, a travessia é perigosa, uma vez que em regiões próximas à fronteira estadunidense existem confrontos armados de coiotes (pessoas que cobram para levar ilegalmente imigrantes) com policiais norte-americanos; confira mais detalhes!