Matheus, da dupla com Kauan, relata susto após pouso de avião: 'Livramento'

O cantor Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, passou por um susto junto com a equipe após pouso de avião particular dos artistas

O cantor Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 19, para relatar ao público o susto que passou junto com a equipe. Através dos stories do Instagram, o artista contou que um dos pneus do avião particular em que estavam acabou estourando após o pouso.

Na postagem, Matheus ressaltou que todos estavam bem e que tudo ocorreu com a aeronave já em solo. "Susto depois do pouso agora, um pneu do avião estourou, mas graças a Deus estamos todos bem! #livramento", escreveu o famoso na legenda.

Em seguida, o irmão de Kauan mostrou uma foto do pneu furado e agradeceu o profissionalismo dos comandantes que acompanham a dupla. "Sempre cuidando de tudo com toda segurança do mundo! Obrigado pelo cuidado de sempre, vocês são os melhores", declarou o cantor sertanejo, por fim.

Antes do susto, a dupla Matheus e Kauan se apresentou no palco da Festa do Peão de Barretos. Completando 15 anos de carreira este mês, os cantores agitaram o evento com seus maiores sucessos musicais.

Pneu do avião de Matheus e Kauan estoura após pouso - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus & Kauan (@matheusekauan)

Kauan revela que fez travessia ilegal para entrar em país

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, surpreendeu os fãs ao relatar um episódio envolvendo sua vida pessoal. Em março deste ano, durante a participação no podcast 'PodPah', o artista revelou que já fez uma travessia ilegal para conseguir entrar nos Estados Unidos.

De acordo com o músico, a jornada a pé aconteceu quando ele tinha 17 anos e durou cerca de 28 dias. "Passei por Guatemala, Panamá, dormi em uma casa com a parede cravada por balas. Fiquei um mês nessa. São cerca de 22 horas andando por dia", explicou Kauan aos apresentadores Igor e Thiago, conhecidos como Igão e Mítico.

Segundo o artista sertanejo, a travessia é perigosa, uma vez que em regiões próximas à fronteira estadunidense existem confrontos armados de coiotes (pessoas que cobram para levar ilegalmente imigrantes) com policiais norte-americanos; confira mais detalhes!