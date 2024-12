Junior recebe o carinho da esposa em show no réveillon de SP

O cantor e músico Junior se apresentou no show de réveillon da Avenida Paulista e chegou ao local acompanhado de sua esposa, Monica Benini

O cantor e músico Junior foi um dos artistas que se apresentaram durante os shows do réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo, nesta terça-feira, 31. Ele chegou ao local acompanhado de sua esposa, a influencer Monica Benini. Os dois posaram para as fotos na chegada ao local e esbanjaram sintonia com seus looks brancos.

Junior levou para o evento uma versão adaptada do show da Turnê Solo, que foi lançado em 2024 e seguirá pelo Brasil em 2025. Em entrevista ao SP2, ele contou sobre a animação para o show.

"Estou felizão que hoje posso apresentar uma versão do meu show. Vamos fazer uma festa muito bonita”, disse ele.

O artista lançou a sua carreira solo há dois anos e já lançou várias músicas inéditas para marcar o seu retorno ao pop. Saiba mais sobre a carreira solo de Junior clicando aqui.

Junior surge com os filhos em nova foto

O cantor e músico Junior surgiu em uma foto inédita ao lado de seus dois filhos, Otto e Lara. Na imagem, ele e as crianças apareceram admirando a paisagem na janela. Com a foto, os fãs puderam ver o quanto as crianças já cresceram.

A foto foi compartilhada por Monica Benini, esposa de Junior, para marcar o início de seu recesso de final de ano. Ela comunicou os seguidores que vai se afastar da internet por alguns dias para estar presente nos encontros familiares.

"Essa é uma época do ano em que a gente pensa muito em formas e maneiras de presentear quem a gente ama. Eu adoro esse movimento. Mas faz anos que eu me dou um presente importante - e muitos de vocês aqui já sabem: eu aproveito o recesso para me desconectar das redes. Estar offline é um presente que eu me dou no fim de ano. Estar offline me livra da urgência de precisar ter sempre dias incríveis, histórias interessantes para contar, da infinidade de destinos de viagens para férias…sabe? eu aproveito para degustar da desimportância, do tédio, do dia a dia como ele é. Estar offline nessa época, pra mim, é também uma forma de curtir a família e os encontros com amigos. Somente estar, sabe? Presente", afirmou ela.

E completou: "Agradeço profundamente a todos vocês que me serviram de companhia durante esse ano. Esse trabalho aqui só existe pq vocês existem. Obrigada a todas as marcas incríveis com as quais trabalhei, obrigada por confiarem no meu trabalho e na minha maneira de ser. E obrigada a todo mundo que foi parceria, ponte, amizade, afago, amor. 2025 vem aí cheio de coisas lindas, tenho certeza. Um Natal maravilhoso pra quem é de Natal. Que vocês vivam dias memoráveis".

