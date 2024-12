Junior recicla o look para ir ao The Masked Singer. Compare as fotos

Convidado especial no The Masked Singer de Natal, Junior usou uma jaqueta que já apareceu com ele em outro programa de TV

O cantor e músico Junior agitou seus fãs no último final de semana com uma participação especial no programa The Masked Singer Brasil de Natal. Ele foi o convidado especial de Tata Werneck para cantar na atração. Porém, os fãs mais atentos perceberam que ele reciclou um look do guarda-roupa.

O artista apareceu com a mesma jaqueta em dois programas de TV da Globo, mas deu um toque especial para reciclar o modelito. A roupa em questão é uma jaqueta cinza de zíper e com bolsos na parte da frente.

A primeira vez que ele apareceu com a peça foi no programa Altas Horas há cerca de dois meses. Agora, Junior repetiu o modelito no The Masked Singer, mas ele deu uma diferenciada no look.

Para o The Masked, o cantor aplicou pedrarias brilhantes para dar um toque diferente na jaqueta. As pedrinhas foram colocadas perto da costura em toda a jaqueta e também na gola.

De acordo com o Junior Lima Fã-clube Oficial, a jaqueta é da marca Egrey e custa cerca de R$ 1.899. Além disso, a roupa foi personalizada por Fause Haten Atelier São Paulo para ser reutilizada no The Masked Singer.

Aniversário de casamento de Junior e Monica Benini

O cantor Junior e a esposa, a influencer Monica Benini, completaram 10 anos de casamento. No dia 25 de outubro, eles comemoraram o aniversário da união com um post especial nas redes sociais.

No post, ela declarou o seu amor e a data marcante na vida romântica do casal. “10 anos do dia em que celebramos nosso encontro. Uma vida. Muito bem vivida e vencida. Que sempre tenhamos motivos para celebrar. Te amo infinito e além”, disse ela.

