Johnny Hooker celebra sua música na trilha da novela Mania de Você

Depois de emplacar músicas em várias novelas da Globo, Johnny Hooker anuncia uma faixa que vai encantar os telespectadores de Mania de Você

O cantor Johnny Hooker só tem o que comemorar. Nesta sexta-feira, 13, ele anunciou que sua nova música, chamada Bem ou Mal, estará na trilha sonora da novela Mania de Você, da Globo. Esta será a 12ª música dele em um projeto da emissora carioca.

"Estou feliz demais em estar envolvido de alguma forma nesta trama, neste projeto que conta com um elenco incrível. Por outro lado, também é uma responsabilidade fazer parte de algo tão grandioso", disse ele, e completou: "Sempre fico muito feliz e honrado quando minhas canções são usadas para representar histórias. Acredito que é um jeito diferente e muito especial de tocar as pessoas e da minha arte chegar ainda mais longe. Sou grato por me escolherem e confiarem no meu trabalho".

Inclusive, ele já sentia que a música Bem ou Mal teria um caminho especial. "Quando ouvi ela pronta, senti que essa música tinha algo especial, uma força que poderia ressoar com muitas pessoas. É uma música muito bonita, que fala de emoções intensas e isso sempre me atraiu. Estou muito feliz por poder finalmente disponibilizá-la ao público e ver como ela vai tocar as pessoas, especialmente agora como parte de uma novela tão importante", declarou.

Ao longo de sua carreira, ele já teve músicas nas trilhas sonoras de “Travessia”, “Babilônia”, “Geração Brasil”, “Elas por Elas”, “Onde Nascem os Fortes”, “Os dias eram assim” e “Segundo Sol”.

A novela Mania de Você é escrita por João Emanuel Carneiro e estreou em setembro, substituindo Renascer.