Você sabia? Jão usou figurino criado pela grife de Sasha Meneghel

O cantor Jão fez o seu show no Rock in Rio usando um figurino criado pela grife da modelo Sasha Meneghel. Veja as fotos!

O cantor Jão caprichou na escolha do look para o seu show no Rock in Rio. Nesta quinta-feira, 19, ele agitou uma multidão de fãs no evento e caprichou na escolha do figurino. Inclusive, ele usou um modelito criado pela grife da modelo Sasha Meneghel, que é filha de Xuxa e Luciano Szafir.

O look criado pela Mondepars é composto por blusa regata e calça de alfaiataria preta. Além disso, o modelito também contava com uma jaqueta, que ele retirou durante o show.

“Sasha, obrigada pela roupa! Muito elogiada”, disse ele no palco.

Xuxa e Ivete também já usaram roupas criadas por Sasha

A apresentadora Xuxa Meneghel e a cantora Ivete Sangalo participaram do programa Que História é Essa, Porchat?, do GNT, com o mesmo look. As duas foram para a gravação com o blazer da grife de Sasha Meneghel, chamada Mondepars.

Porém, cada uma deu o seu toque especial. Xuxa usou o blazer com uma camisa branca por baixo. Por sua vez, Ivete escolheu o conjunto completo do blazer com a calça e usou uma blusa discreta.

O blazer de alfaiataria tradicional é feito com tecido de lã importante e possui risca de giz. O look é vendido no site da marca por R$ 3.190. A calça combinando, que foi usada por Ivete, custa R$ 1.990. Xuxa ainda usou uma saia vermelha, que custa R$ 990, e a camisa branca da mesma marca, que custa R$ 990.