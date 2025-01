Leo Santana se emociona ao relembrar história humilde e homenagem a Gilberto Gil: 'Grandioso'

Em coletiva de imprensa, Leo Santana abre os trabalhos para a segunda Noite da Aclamação e se emociona ao falar de Gilberto Gil

Leo Santana (36) e Lore Improta (31) recebem Gilberto Gil (82) em Salvador, na Bahia, nesta terça-feira, 28, para a realização do evento beneficente Noite da Aclamação, cujo objetivo é arrecadar doações para as obras sociais Irmã Dulce. O evento contará com show de Timbalada e participação de Ivete Sangalo (52).

Dedicado ao expoente da música brasileira, a segunda edição do evento será marcada por celebração à cultura. O cantor promove coletiva de imprensa nesta segunda, 27, com participação da CARAS Brasil, e fala sobre a emoção de contar com o artista na causa.

"É meio louco porque, claro, eu tenho 36 anos, mas pude aproveitar uma boa parte do seu sucesso, do legado que já vem deixado. Hoje ele já faz parte da minha família. Mãe e pai sempre ouviram, acho que era impossível você, Bahia, não ouvir Gilberto Gil, o próprio Caetano [Veloso], seu parceiro, o João ali, irmão", conta.

"A música Esperando na Janela mais mostra quem de fato eu sou como o nordestino, não sei se era o shot, o ritmo e tal, mas é uma música que eu tenho lembrança real do Gilberto Gil em minha vida. E volto a dizer sobre o quão muito louco de estar fazendo isso aqui, porque eu nunca imaginei conhecer o Gil. Eu sou de um lugar onde as oportunidades são muito poucas, assim. Então, nunca imaginei conhecer o Gil, muito menos fazer uma homenagem pra ele ou até mesmo dividir o palco com ele. Então, daí, o quão grandioso pra mim, especial pra mim", complementa.

Leo Santana reforça seu carinho e admiração por Gil, o que o motivou a escolher homenagear o artista baiano na Noite da Aclamação. Ao lado da esposa, que também é uma das idealizadoras do evento, ele se emociona.

"Hoje eu tô do lado de poder dizer: 'Eu sou amigo do Gilberto Gil, eu sou amigo da família de Gilberto Gil'. Então, é especial, tem um gostinho, chego a me emocionar de falar, porque é muito louco, um bom privilégio. Amém", conclui.