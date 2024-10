Filha de MC Marcinho, Marcelly Garcia refletiu sobre situação financeira após internautas especularem sobre herança de seu pai

Filha de MC Marcinho, Marcelly Garcia usou as redes sociais para esclarecer rumores que levantam sobre sua família após o falecimento de seu pai. Por meio de uma trend do TikTok, a influenciadora negou que ficou rica e falou sobre sua atual situação financeira.

“Eu sou filha do MC Marcinho e é claro que as pessoas acham que eu sou rica só porque meu pai foi uma pessoa famosa. Só que, na verdade, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz nesse exato momento”, desabafou a jovem.

Na sequência, Marcelly ressaltou que ela e os irmãos recebem uma quantia de direitos autorais pela música Glamurosa, mas o valor não é tão alto quanto imaginam. “É claro que as pessoas acham que eu recebi uma herança bilionária pelo fato do meu pai ter estourado com Glamurosa, quando, na verdade, nós ganhamos nada além de direito autoral. Sem falar que apareceu muitas pessoas processando meu pai alegando que também têm direito ao direito autoral. Nós somos em cinco filhos, então não sobra muita coisa pra gente, então o que a gente está fazendo? Caçando emprego”, disse ela.

Ainda no vídeo, a cantora confessou que já se acostumou por não ser reconhecida pelo nome. “Claro que nunca vou ser apresentada como Marcelly, apenas como ‘a filha do MC Marcinho’”, comentou ela, que ainda ressaltou que se sente honrada por ser filha do "Príncipe do Funk". “Meu maior orgulho é ser filha desse cara incrível.”

Marcelly também compartilhou que pretende seguir na carreira de cantora, mas sem trilhar o caminho do funk. “Eu sou filha do Marcinho e é claro que as pessoas esperam que eu cante funk, sendo que o que eu gosto de cantar é R&B [Rhythm and Blues]”, explicou.

Filha de MC Marcinho lamenta partida do pai

Um das filhas do cantor MC Marcinho, Marcelly Garcia, lamentou a partida do pai aos 45 anos. Após a notícia de que ele havia falecido, a jovem relembrou um momento feliz ao lado dele e desabafou sobre sua morte.

Fazendo biquinho e pose, a jovem surgiu ao lado do artista, que mostrou ser um pai brincalhão ao aparecer fazendo careta no clique de aniversário da menina. Marcelly então usou a lembrança cheia de amor para desabafar.

"Pai, não tenho palavras pra descrever o que to sentindo, eu te amo tanto, mas sei que você descansou, e está em um lugar melhor, descanse em paz, TE AMO PRA SEMPRE! Obrigada pelos conselhos, obrigada pelos puxões de orelha, obrigada por todo o carinho e castigos, você foi o melhor pai que pode ser! Descansa!", disse ela.