Fernando Zor posa em clima de romance com a nova namorada: 'Amor'

Casalzão! O cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, se declarou à namorada e destacou o quanto está apaixonado

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 4, para compartilhar uma declaração de amor à namorada, Lara Bissi. O artista assumiu publicamente a relação com a médica dermatologista há pouco menos de um mês.

Em seu Instagram oficial, Fernando publicou uma foto em clima de romance com a companheira e destacou o quanto está apaixonado. "Amor é assim… sentir-se em casa em um beijo", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao novo casal. "Que mulher linda, meiga, felicidades a vocês dois", desejou uma seguidora. "Seja feliz. Você merece muito", disse outra. "Que casal! Maravilhosos", declarou uma terceira.

Apesar de possuir mais de 40 mil seguidores em seu Instagram oficial, Lara Bissi não é famosa. A namorada de Fernando Zor conta com poucas publicações em sua conta na rede social e costuma dividir com o público sua rotina no trabalho e algumas viagens realizadas.

A primeira postagem da moça com o cantor sertanejo aconteceu de forma conjunta, quando assumiram o namoro. Ainda este ano, Fernando Zor terminou um relacionamento de 9 meses com Viviane Kotlevski. Antes disso, ele viveu um romance conturbado com a cantora Maiara, da dupla com Maraisa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Zor (@fernando)

Filha de Fernando Zor opina sobre a nova namorada do pai

Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, recentemente assumiu um novo relacionamento com a médica dermatologista Lara Bissi. Diante dos rumores de que não teria aprovado o namoro do pai, Kamily Zor, filha do cantor, se manifestou e afirmou que não tem ‘nada contra’ a nova namorada, além de revelar sua opinião sobre ela.

Nos stories do Instagram, Kamily abriu uma caixinha de perguntas e recebeu questionamentos sobre o novo namoro do pai: "Estou enganada ou você não aprovou o relacionamento do Zor?", um seguidor pediu mais detalhes. Em resposta, a estudante negou as especulações e afirmou que ‘não precisa’ aprovar nenhuma relação do pai; confira mais detalhes!