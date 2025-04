Camila Queiroz faz homenagem emocionante ao pai falecido: 'Acho que você sabe'

Camila Queiroz usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai,o marceneiro Sérgio Queiroz, que morreu aos 53 anos no dia 8 de abril de 2017

A atriz Camila Queiroz usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai,o marceneiro Sérgio Queiroz, que morreu aos 53 anos no dia 8 de abril de 2017. Na publicação, a artista compartilhou um texto emocionado sobre a saudade que sente e a forte ligação que tinha com ele.

Ela compartilhou registros antigos em família e lamentou: "Ontem, 8/4, completou 8 anos que você virou nossa estrelinha. Sabe, pai, não tem um dia que eu não pense em você, converse com você, acho que você sabe disso", iniciou ela.

E continuou: "Como você mesmo gostava de dizer: 'a Camila é grudada em mim', e eu era mesmo. Tinha muito orgulho do cara tão legal que você era. O mais carismático da turma, o mais engraçado e agregador."

Por fim, escreveu: "Hoje você é nosso protetor, nosso anjinho da guarda. Te amo muito. Sentimos muito a sua falta. Espero que você esteja orgulhoso das suas meninas aí de cima."

O pai de Camila faleceu em 2017, aos 53 anos. Na época, a atriz comunicou a morte através de sua assessoria de imprensa. "Meu pai será nosso grande exemplo de amor, dignidade e caráter. Seus ensinamentos ficarão guardados para sempre em nossos corações. Eu e minha família agradecemos o carinho, apoio e compreensão de todos nesse momento difícil", disse ela na nota.

Veja os registros compartilhados:

