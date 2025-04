BBB 25: Saiba qual brother da edição ganhou mais prêmios

Com o BBB 25 na reta final, confira quais brothers da edição mais conquistaram prêmios durante o reality show da TV Globo

Ao longo de quase três meses de BBB 25, alguns brothers se destacaram no jogo e acumularam prêmios significativos no reality show da TV Globo. Entre 24 participantes no total, Vitória Strada, Maike e Diogo Almeida estão no topo da lista de confinados que mais tiveram recompensas .

Com o programa se aproximando da reta final, que tal conferir quais prêmios os brothers conquistaram até o momento?

Camarote, o ator Diogo Almeida, eliminado no sexto paredão da temporada, faturou mais de meio milhão em prêmios, incluindo uma casa, um carro e R$ 60 mil em eletrodomésticos. O ex-brother venceu uma prova do líder ao lado da mãe, Vilma, que deixou o confinamento no 12º paredão.

Maike, que enfrenta a 15ª berlinda do programa, conquistou cinco vezes a liderança do BBB 25. O paulistano acumula um apartamento avaliado em R$ 260 mil, R$ 13.910 em uma prova de resistência vencida com Gabriel - já eliminado -, R$ 50 mil em outras dinâmicas, além de um belo saldo em aplicativo de comida. Somados, os prêmios do participante totalizam R$ 358.910 .

Vitória Strada, que também entrou na competição como Camarote, já ganhou R$ 5 mil em aplicativo de comida, R$ 10 mil reais em uma prova bate-volta, R$ 40 mil da dinâmica Pegar ou Largar, R$ 10 mil em outra atividade e um apartamento avaliado em R$ 260 mil. Ao todo, a atriz soma cerca de R$ 325 mil .

Vale lembrar que a grande final do BBB 25 acontece no dia 22 de abril , em uma terça-feira. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a transmissão ao vivo, que começará logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Vale Tudo', acontecerá no canal aberto da emissora e no Globoplay.

Saiba quanto Daniele Hypolito ganhou no BBB 25

A ginasta Daniele Hypolito foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de domingo, 6, e quase saiu do programa com as mãos abanando. Isso porque ela não ganhou nenhum grande prêmio durante o período no confinamento.

Enquanto esteve na casa do Big Brother, Daniele não venceu provas e não participou de dinâmicas que rendiam grandes valores em dinheiro ou prêmios volumosos. Ela apenas recebeu pequenos prêmios em atividades em grupo com patrocinadores, como R$ 1 mil em uma dinâmica.

Porém, a ex-atleta não saiu do programa de mãos abanando. Isso porque ela teve o valor do cachê por ser uma integrante do camarote. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, Daniele e seu irmão Diego Hypolito embolsaram R$ 120 mil cada um em cachê por irem ao reality show.

