Viúva de piloto da Fórmula 1600 fala sobre as mortes do filho e do marido

Aline Imamura fala pela primeira vez sobre as mortes do filho de 7 anos e do marido após grave acidente no interior de São Paulo

Viúva do piloto de Fórmula 1600 Eduardo Imamura, Aline Imamura comoveu ao falar pela primeira vez sobre as mortes do marido e do filho, Bento, de 7 anos. Os dois faleceram nesta semana em decorrência de um grave acidente de carro no interior de São Paulo. Eduardo morreu no dia do acidente, e o filho do casal ficou internado por 3 dias em um hospital e faleceu na terça-feira.

Nos stories do Instagram, Aline lamentou a tragédia na família e falou sobre o amor que recebeu deles em vida. “Meus eternos amores, sempre estaremos juntos, nada irá me separar de vocês. Amo vocês além da vida. Obrigada por tantos ensinamentos e presentes, meus amores”, disse ela.

Então, Aline falou sobre o marido: “Homem de orgulho, respeito, parceria, admiração, carinho, amor. Enfim, só elogios para você nesses 15 anos”. Por fim, ela falou sobre a saudade do filho. “Como te amo meu amor, como dói meu coração”, finalizou.

As mortes de pai e filho

Eduardo Imamura tinha 35 anos e era piloto da Fórmula 1600. Ele morreu no sábado, dia 5, no acidente de carro com sua família. Eles estavam na Rodovia Transbrasiliana, em Marília, São Paulo, quando a caminhonete deles colidiu frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário. A câmera de segurança do caminhão registrou quando a caminhonete invadiu levemente a pista contrária e colidiu com o veículo maior.

A caminhonete estava com Eduardo, o filho de 7 anos, a esposa dele e outro passageiro. Eduardo morreu no local; o filho foi internado no Hospital das Clínicas de Marília e os outros dois passageiros tiveram ferimentos leves. O carro ficou completamente destruído.

O menino Bento Imamura ficou internado por 3 dias, mas não resistiu e veio à óbito nesta terça-feira, 8. A morte dele foi confirmada pela família em um comunicado oficial nas redes sociais. “Com imenso pesar, comunicamos o falecimento do pequeno Bento. Ele lutou bravamente esses últimos dias, mas que agora descansa nos braços de Deus, ao lado de seu querido pai, Eduardo. Que encontrem juntos a paz eterna. Agradecemos a todos pelo carinho e orações”, informaram.

O corpo de Eduardo foi sepultado no domingo, 6, e o corpo de Bento será sepultado no final da tarde desta terça-feira, 8.