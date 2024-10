Filha de Fernando Zor dá sua opinião sobre a nova namorada do pai: ‘Nada contra’

Filha de Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, reage aos rumores de que não teria ‘aprovado’ namoro do pai e opina sobre a nova madrasta

Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, recentemente assumiu um novo relacionamento com a médica dermatologista Lara Bissi. Diante dos rumores de que não teria aprovado o namoro do pai, Kamily Zor, filha do cantor, se manifestou e afirmou que não tem ‘nada contra’ a nova namorada, além de revelar sua opinião sobre ela.

Nos stories do Instagram, Kamily abriu uma caixinha de perguntas e recebeu questionamentos sobre o novo namoro do pai: "Estou enganada ou você não aprovou o relacionamento do Zor?", um seguidor pediu mais detalhes. Em resposta, a estudante negou as especulações e afirmou que ‘não precisa’ aprovar nenhuma relação do pai.

"Você está enganadíssima. Primeiro, vamos começar que eu não preciso aprovar nada, nem relacionamento do meu pai, nem relacionamento da minha mãe. Eu sou uma pessoa adulta, nem moro mais com eles. Então, assim, eu não tenho que estar aprovando relacionamento de ninguém, porém eu gostei muito da atual namorada do meu pai", iniciou.

Na sequência, a jovem contou que está se dando bem com a nova madrasta: "Ela é muito gente boa, ela é muito legal, inclusive médica de cabelos, entende muito de cabelo. Esses dias, eu mandei mensagem para ela falando assim: 'olha só, meu cabelo está caindo demais e estou achando que eu vou ficar careca, pelo amor de Deus, me ajude'”, disse.

Kamily contou que recebeu ajuda de Lara para lidar com a queda dos fios: “Ela falou: 'bom, pode ser estresse. Na época da minha faculdade eu também tive queda de cabelo. Vou te passar um remedinho que eu usei na época que deu super certo. Me passou pra manipular o remedinho", a estudante falou sobre a relação com a madrasta.

Filha de Fernando Zor fala sobre novo namoro do pai - Reprodução/Instagram

"Enfim, super gente boa. Tenho nada nada contra. Meu pai está feliz, está tranquilo, está leve e é só isso que eu quero, só isso que eu desejo para eles; para o meu pai, principalmente. Então é isso, você está muito enganada", concluiu Kamily, de 21 anos, que é fruto de um antigo relacionamento de Fernando Zor com Aline Oliveira.

Vale lembrar que além de Kamily, Fernando também é pai da pequena Alice, que está com cinco aninhos. A pequena é fruto de um antigo relacionamento com a cantora Mikelly Medeiros. Após a separação, o sertanejo engatou um romance de idas e vindas com a cantora Maiara, mas eles acabaram colocando um ponto final definitivo na relação. Agora, ele namora Lara Bissi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Zor (@fernando)

Quem é a namorada de Fernando Zor?

O cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, está namorando! Na noite de quarta-feira, 18 de setembro, o artista surpreendeu os fãs ao publicar as primeiras fotos ao lado da companheira, a médica dermatologista Lara Bissi. Nos cliques românticos, Fernando aparece sorridente enquanto abraça a amada; saiba mais sobre a nova namorada do sertanejo!