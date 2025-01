Cristiano Araújo completaria 39 anos hoje; cantor iniciou carreira aos nove anos

Cristiano Araújo faleceu em 2015, vítima de um acidente de carro em Goiás; hoje, o cantor dono de hits do sertanejo completaria 39 anos

Nesta sexta-feira, 24 de janeiro, o cantor Cristiano Araújo (1986-2015) completaria 39 anos de idade. O dono de diversos sucessos sertanejos faleceu aos 29 anos, em 2015, vítima de um acidente de carro quando voltava de um show no sul de Goiás. Relembre a trajetória do artista, que iniciou a carreira aos nove anos, incentivado pela família.

Talento nato

Cristiano Araújo cresceu cercado por uma família apaixonada pela música sertaneja. Desde os bisavós até os pais e tios, a música sempre foi parte do cotidiano, e o jovem Cristiano não demorou a se destacar. Aos 3 anos, ele já ouvia apresentações de ícones, como Leandro e Leonardo, que abriam shows para a dupla Bruno e Marrone no bar LavaJato que pertencia ao pai de Cristiano, sr. João Reis, na capital Goiana.

Com 6 anos, Cristiano ganhou seu primeiro violão e, aos 9 anos começou a se apresentar em público. Aos 13, gravou seu primeiro CD e participou do Festival do Faustão, ganhando destaque como uma das grandes promessas do sertanejo na região Centro-Oeste.

Foi apenas em 2010 que Cristiano começou a despontar como uma estrela do sertanejo nacional. Com músicas como Bara Bará, Cê Que Sabe e É Com Ela Que Eu Estou, o cantor conquistou uma legião de fãs e consolidou sua posição entre os grandes nomes do gênero. Carismático e com composições que conquistaram o público, ele logo se transformou em uma grade referência do sertanejo.

Tragédia que comoveu o Brasil

Em 24 de junho de 2015, Cristiano e sua namorada, Allana Moraes, de 19 anos, foram vítimas de um acidente de carro quando voltavam de um show em Itumbiara, Goiás. A notícia do falecimento do cantor e de Allana chocou o Brasil, gerando homenagens emocionadas de fãs, amigos e colegas de profissão.

Na fatalidade, somente o jovem casal perdeu a vida. Os outros dois ocupantes do automóvel, o motorista Ronaldo Miranda e o empresário Vítor Leonardo, sofreram ferimentos leves.

Legado e memória

Mesmo uma década após sua morte, Cristiano Araújo segue sendo lembrado como uma referência no sertanejo. No aniversário do cantor, também será lançada uma produção inédita do artista com Marilia Mendonça(1995-2021), outra grande voz do sertanejo que partiu de maneira abrupta em um acidente.

Segundo a Som Livre, gravadora responsável pelo lançamento, não foi utilizada inteligência artificial para recriar as vozes dos músicos. Antes de morrer, Cristiano já havia gravado a música e deixado de "gaveta" para lançá-la em um novo projeto. Posteriormente, Marilia regravou a canção para um projeto em homenagem ao sertanejo.

As gravações não foram lançadas e, agora, serão disponibilizadas nos streamings como um dueto dos dois cantores.

Saiba mais: Marília Mendonça e Cristiano Araújo lançam nova música esta semana