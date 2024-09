Cristiano abre o jogo sobre a saúde mental de Zé Neto

Com a internação de Zé Neto após acidente no rancho, o sertanejo Cristiano aproveitou para atualizar os fãs sobre a saúde mental do cantor

O cantor sertanejo Cristiano aproveitou o assunto sobre a saúde do amigo Zé Neto para atualizar os fãs sobre o tratamento do artista. Neste final de semana, Zé Neto deu um susto em sua família e nos fãs ao sofrer um acidente no rancho e precisar ser internado às pressas. Ele teve um corte na cabeça e levou mais de 50 pontos. Agora, Cristiano comentou sobre como anda o tratamento de Zé Neto sobre a saúde mental.

O artista se afastou do palco por alguns meses para fazer o tratamento contra a depressão e a síndrome do pânico. Cristiano contou que o amigo já está bem melhor.

"Eu fiquei um mês sem ver ele porque ele estava em São Paulo fazendo os tratamento. Ele está ficando mais em São Paulo do que aqui. Então eu quase não via ele, falava só por telefone. Eu estive com ele na sexta-feira lá em casa e ontem no rancho. Fazia muito tempo que eu não via o Zé com o semblante vivo, de uma pessoa serena, calma, tranquila. Acho que o tratamento está dando um resultado magnífico. A gente está muito feliz. Ele está tratando com excelentes profissionais lá em São Paulo. A gente está previsto para voltar em dezembro mesmo, como a gente programou. Só notícia boa", disse ele.

Então, Cristiano também falou sobre o corte na cabeça de Zé Neto. "Esse incidente acontece mesmo. Quando fala em acidente, todo mundo se preocupa, claro. Mas ontem a gente estava andando de UTV, ele tinha comprado um para andar comigo. E ele bateu a cabeça na barra e fez um corte bem grande e fomos levar ele no hospital para suturar. Mas está tudo bem e ele está lá dando risada", contou.

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor Zé Neto sofreu um acidente ao se divertir na fazenda de Cristiano. A esposa dele, Natália Toscano, contou que o marido bateu a cabeça ao andar de carro UTV com o amigo. Com a colisão no ferro do veículo, ele sofreu um grande corte e sangrou bastante. Assim, ele foi internado para receber pontos e se recuperar.

“Ontem estávamos em Fronteira, lá no rancho do Cris junto com a Paula. O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para São José (do Rio Preto)”, Natália relatou.

“Mas graças a Deus não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem”, disse a influenciadora digital, e completou: “É normal, acontece. Aí fez um corte. Vou mostrar para vocês. Ele tá com capacete maravilhoso. Não é verdade, amor?”.