Grazi Massafera deixa a barriga à mostra em dia de compras

A atriz Grazi Massafera aproveitou o tempo livre para ter um dia de compras e deixou sua barriga à mostra, sem parecer se importar com os fotógrafos

Nesta quarta-feira, 11, Grazi Massafera aproveitou o tempo livre para ter um dia de compras no Leblon, famoso bairro localizado no Rio de Janeiro.

A atriz estava com um look de academia composto por top, shorts justinho e tênis. A famosa ainda colocou uma jaqueta por cima, mas fez questão deixar sua barriga sarada à mostra.

Sorridente, Grazi não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local. A atriz está confirmada como a protagonista do remake de Dona Beja, que tem estreia prevista para o ano que vem.

Está rolando?

Visto com frequência na companhia de Grazi Massafera, o ator João Villa se pronunciou a respeito dos rumores de que estaria vivendo um affair com a colega de profissão. Em entrevista recentemente ao jornal O Globo, o artista comentou sobre a grande repercussão do assunto, que tomou conta das redes sociais nos últimos tempos.

Recentemente, os dois realizaram uma viagem juntos para o Jalapão, no Tocantins. Foi justamente após as fotos do passeio viralizarem que os boatos de romance se iniciaram. Assim como Grazi, João afirmou que eles são grandes amigos e que não existe nenhuma relação além disso.

"Na verdade, eu fiquei surpreso com tamanha repercussão. Eu e a Grazi gravamos ‘Dona Beja’ e nos unimos muito por causa do nosso trabalho. Acabou virando uma grande amizade, e nós nunca escondemos essa amizade. As pessoas veem nós dois juntos há mais de um ano. Estávamos no Jalapão e sem internet. Quando chegou, eu fiquei um pouco assustado porque não imaginava que virasse uma coisa tão grandiosa", declarou ele.

Recentemente, em um comentário nas redes sociais, Grazi Massafera esclareceu a relação com o ator: "Gente, João é meu amigo e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão". Durante a entrevista, o artista também falou sobre o impacto de sua sexualidade na carreira profissional.

"Minha orientação sexual sendo exposta não sei se me assusta mais. A Grazi fez de uma forma espontânea, natural. Não é uma questão para mim, eu sou bem-resolvido em relação a isso. O que me assustou foi a repercussão porque cheguei a ver algumas coisas, como a minha orientação sexual à frente do meu trabalho", explicou.

"Também pelo fato de você ser gay vai ter medo de sofrer homofobia, preconceito. Isso é o que mais me machuca. Anos atrás eu tinha medo de perder trabalho e de as pessoas não quererem me escolher para fazer personagens héteros. Eu só fiz personagens héteros até agora, mas acho que as coisas mudaram no nosso meio", concluiu João.

