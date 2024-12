Taylor Swift quebra novo recorde com turnê mais lucrativa da história; veja valor bilionário

Os valores bilionários da 'The Eras Tour', turnê de sucesso da Taylor Swift foram confirmados para o The New York Times nesta segunda-feira, 09

Após dois anos de shows em 22 países pelo mundo e seis apresentações no Brasil, Taylor Swift encerrou a "The Eras Tour" neste domingo, 08, no Canadá, e finalmente divulgou o valor arrecadado da turnê que movimentou as economias por onde passou e impressionou a web.

A produtora 'Taylor Swift Touring' confirmou pela primeira vez que a turnê da cantora vendeu um total de US$ 2.077.618.725 em ingressos (equivalente a 12,6 bilhões de reais). Esse valor é o dobro das vendas brutas de bilhetes de qualquer outra atração na história e uma nova referência extraordinária para o negócio de concertos internacionais, segundo o The New York Times.

Embora os detalhes financeiros da turnê tenham sido especulados pela indústria desde que os ingressos foram oferecidos pela primeira vez, dois anos atrás - por meio de uma pré-venda tão requisitada que travou o sistema da Ticketmaster - Taylor nunca autorizou a divulgação dos números da turnê até agora.

De acordo com a empresa de turnê de Swift, um total de 10.168.008 (10 milhões) pessoas compareceram aos shows, o que significa que, em média, cada ingresso custou em torno de US$ 204 (cerca de 1,2 mil reais). Isso está bem acima da média da indústria de US$ 131 para as 100 principais turnês ao redor do mundo em 2023, de acordo com a Pollstar, uma publicação comercial.

Apenas alguns meses atrás, a revista Billboard informou que o Coldplay havia estabelecido um recorde da indústria com US$ 1 bilhão em vendas de ingressos para sua turnê mundial "Music of the Spheres", de 156 datas - um valor que é apenas metade do total de Taylor para um período semelhante de shows em estádios e arenas.

Descubra o restante do top das turnês mais lucrativas:

Em terceiro lugar, a turnê "Farewell Yellow Brick Road" de Elton John, que lucrou US$ 939 milhões, mas com 328 shows — mais de cinco vezes o número de shows realizados na turnê "Eras" nessa comparação.

Já em quarto lugar, a turnê "The ÷ (Divide) Tour" do Ed Sheeran, que durou de 2017 a 2019 e arrecadou US $ 776 milhões, seguida pela turnê "360° Tour" do U2, que teve lucro de US $ 736 milhões.