Maraisa explica curtida em post contra Simone Mendes

Maraisa reage ao ver repercussão sobre curtida do perfil dela em um post contra a cantora Simone Mendes. Entenda o que aconteceu

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, veio à público para se explicar após uma curtida sem querer dar o que falar na internet. Isso porque os fãs viram quando ela curtiu um comentário contra a cantora Simone Mendes, que é sua amiga de profissão.

Tudo começou quando o apresentador Ratinho criticou a postura de Simone nos bastidores das gravações. “A Simone é uma queridinha da televisão, mas quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto, e ele não tira, ela corre”, disse ele recentemente.

A declaração dele repercutiu na internet e foi replicada em várias páginas de fofoca. Em um dos perfis, Maraisa curtiu o post sem querer. Então, ela explicou que é amiga de Simone e nunca curtiria algo contra ela. “Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe”, disse Maraisa.

Então, Simone também defendeu a amiga e disse que acredita nela. “Fica em paz, meu amor, conheço o coração de vocês e sei o quanto são especiais e carinhosas comigo sempre”, afirmou.

Novo ensaio fotográfico de Maraisa

A cantora Maraisa, da dupla Maiara, chamou a atenção ao postar fotos usando um look ousado. Neste domingo, 08, a famosa postou os cliques usando um vestido todo transparentes e com brilhos e impressionou com tanta beleza.

Com a peça cobrindo apenas o necessário, a sertaneja revelou suas curvas esculturais e arrancou elogios dos seguidores. "Mais fotos maravilhosas desse look perfeito que usei no In Concert BH, apaixonada por ele", contou ela.

Nos comentários, os fãs logo reagiram ao verem a artista com o look arrebatador. "Uau", exclamaram. "Qual a sensação de ser a mulher mais linda do mundo?", questionaram. "Sempre maravilhosa", disseram outros.