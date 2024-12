Por que a dupla Jorge e Mateus vai fazer uma pausa? Entenda

Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira por tempo indeterminado. Saiba o motivo e quando eles deixam os palcos

A dupla sertaneja Jorge e Mateus anunciou que vai dar uma pausa na carreira em breve. A ideia deles é interromper a agenda de shows em 2026, sem data para voltar aos palcos. Antes disso, eles fazem a turnê para celebrar os 20 anos de carreira ao longo do ano de 2025.

Por que a dupla vai parar?

Em entrevista ao jornalista André Piunti, Jorge e Mateus falaram sobre a turnê de 20 anos e o desejo de descansar durante 2026. O principal objetivo deles com a pausa é recarregar as energias. “Para que continuemos contando essa história por mais tempo”, informou Jorge.

Em contato com o site G1, a assessoria de imprensa deles contou que os sertanejos possuem uma rotina cansativa quando estão envolvidos com os shows. Agora, eles querem curtir a família e aproveitar o tempo livre para criar novas canções para o retorno no futuro.

Quanto tempo vai durar a pausa?

Os cantores ainda não definiram o período exato da pausa na carreira. Porém, eles já sabem que vai ser algo em torno de 3 meses a 2 anos. “A gente tem o tempo indefinido porque realmente quer curtir o processo. Vamos passar um mês ou dois, e ver como nos sentimos em casa”, afirmou Mateus ao colunista Leo Dias.

Como será a turnê de 20 anos de Jorge e Mateus?

A turnê de 20 anos da dupla Jorge e Mateus já tem 21 datas confirmadas no ano de 2025. Eles vão relembrar os grandes sucessos da carreira e também vão apresentar o novo repertório.

Os shows vão passar por cidades como São Paulo, Brasília, Belém, Manaus e Salvador. A venda de ingressos começará em breve.

