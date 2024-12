Brasileira entra na lista das mulheres mais poderosas do mundo

Junto à Taylor Swift, Beyoncé e Rihanna, Tarciana Medeiros é destaque no ranking das figuras femininas mais influentes do mundo pela Forbes

A Revista Forbes publicou, na tarde desta quarta-feira, 12, a Lista das Mulheres Mais Poderosas em 2024. Entre as figuras femininas em destaque nos negócios, política e entretenimento, está a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, de 46 anos. Ela foi eleita 18ª mulher mais poderosa do mundo e é a única brasileira entre as 100 mulheres da lista.

A publicação destacou o discurso de políticas de financiamento sustentáveis feito pela executiva durante a Assembleia Geral da ONU, em 2023, e apontou Tarciana como “defensora apaixonada de políticas ambientais”.

Em uma publicação no Instagram, Medeiros falou sobre fazer parte da lista, pelo segundo ano consecutivo. “E dessa vez na 18ª posição de uma seleção que tem mulheres tão potentes e inspiradoras, como a presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a presidenta da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift e a Oprah“, comentou.

Ranking 2024

Na música, os destaques são Taylor Swift (23°), Beyoncé (35°) e Rihanna (76°). As três estrelas pop aparecem juntas na lista pelo terceiro ano consecutivo. A dona do hit “Cruel Summer” é a única que não possui atividade empresarial, com todo o patrimônio vindo de venda de discos, arrecadação de turnê e streamings.

Em outras áreas do entretenimento, destaque para a apresentadora Oprah Winfrey (33°), a presidente da Disney TV,Dana Walden (37°) e a diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria (62°).

O ranking da Forbes é liderado pela belga Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, seguida da presidente do Banco Central Europeu, a alemã Christine Lagarde. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ocupa a terceira posição.

Para entrar na lista de mulheres mais poderosas do mundo, são considerados fatores como visibilidade, fortuna e influência.

