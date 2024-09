Como Andrea Bocelli perdeu a visão? Ele conta história em documentário

O cantor Andrea Bocelli revelou detalhes de como perdeu a visão e surpreende ao revelar como tudo aconteceu em uma brincadeira de criança

O cantor Andrea Bocelli revelou novos detalhes da história de como perdeu a visão na infância. O relato foi feito durante o documentário Andrea Bocelli: Because I Believe, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

No projeto, o tenor italiano contou que perdeu a visão quando era criança e vivia em um internato. Tudo começou por causa de um problema congênito nos olhos dele. Ele conviveu durante vários anos com o glaucoma. “Conseguia ver tudo, mas apenas de perto”, afirmou ele, que foi operado por 13 vezes na primeira infância.

Aos 7 anos de idade, o artista foi para um internato especializado em deficientes visuais, o que ele define como o pior momento de sua vida. Lá, ele sofreu um acidente que o fez perder toda a visão.

Aos 12 anos, ele foi atingido por uma bola em um jogo de futebol com os amigos e sofreu uma hemorragia, que o deixou cego. “Eu era goleiro. Não faço ideia do porquê, pois nunca tinha sido goleiro antes. E eu nunca mais seria goleiro. Uma bola me acertou bem no rosto. Daquele golpe, uma hemorragia… E o resto é história”, disse ele. E o irmão dele, Alberto, completou: “Foi quando ele perdeu [a visão]. Foi quando a escuridão caiu”.

Andrea Bocelli já elogiou os fãs brasileiros

Andrea Bocelli comemorou os 30 anos de carreira. O tenor, que democratizou a música clássica ao aproximá-la do universo pop, fez shows no Brasil no primeiro semestre de 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, ele falou da trajetória de sucesso e da relação que tem com os fãs brasileiros. "Sinto a força da amizade e benevolência", afirma.

O artista não esconde a gratidão diante das conquistas: são três Grammys, cinco BRIT Awards e mais de 70 milhões de cópias vendidas de seus álbuns “Estou em dívida com a vida. Recebi muito, tanto profissionalmente, quanto afetivamente, mais do que fui capaz, até hoje, de retribuir”, fala ele, cuja voz também ecoa solidariedade. Em 2011, o tenor criou a Andrea Bocelli Fundation, entidade que capacidade pessoas em situações de vulnerabilidade.

No bate-papo, ele descreve o público e os fãs brasileiros. "É uma relação sólida. E não é apenas devido à presença de uma comunidade italiana numerosa e acolhedora (...) É uma empatia que percebi desde jovem, primeiro na produção artística desse grande país e, depois, quando tive a oportunidade e a honra de verificar pessoalmente", destaca.

"Com os fãs brasileiros, tenho um canal privilegiado, em nível emocional. Sinto a força da amizade e benevolência. Logo, estou entusiasmado por poder voltar e cumprimentar um público que tem sido sempre muito generoso comigo. Além disso, a turnê coincide com meus trinta anos de carreira: mais um motivo para dar o meu melhor no palco. Será um momento inesquecível para mim. E eu espero, sinceramente, que também seja para aqueles que quiserem compartilhar essa experiência, sempre em busca do belo e da luz de um sorriso", emenda.