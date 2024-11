Namorado de bailarina de Claudia Leitte lamenta a morte da jovem de 21 anos

Após Claudia Leitte lamentar a morte da bailarina Isabella Oliveira, de 21 anos, o namorado da jovem escreveu uma carta aberta sobre a morte precoce

A morte da jovem bailarina Isabella Oliveira, a Bella, de 21 anos, comoveu seus amigos e familiares neste final de semana. Ela morreu no último sábado, 3, e era conhecida por ter sido bailarina da cantora Claudia Leitte, que lamentou publicamente a morte da dançarina. Agora, o namorado de Bella, Gabriel Genain, escreveu uma carta aberta para se despedir da namorada.

Em seu texto, Gabriel lamentou que os dois só tiveram 6 meses de namoro antes da partida de Isabella, e por não ter estado ao lado dela no momento da morte. Além disso, ele contou um sonho que teve com a dançarina após sua morte.

"Minha carta aberta para você minha Bella companheira! Não sei quais foram os planos de Deus para que isso ocorresse, nunca vamos saber e não podemos nos culpar com isso, mas a unica culpa que sinto foi não estar lá com você, não ter te dado um último abraço, um último beijo e não ter tido mais tempo com você! Saiba que você foi muito amada por mim, minha família e todos que te cercavam, você era e sempre vai ser LUZ por onde passar", disse ele.

E completou: "Sonhei com você essa noite, você estava com aquele figurino lindo que dançou a virada cultural, me chamando pra dançar com você ai em cima, com sua inocência e sua delicadeza, me partiu o coração dizer que ainda não era minha hora, por mais doloroso que seja! Eu sempre vou te amar, foram os melhores 6 meses da minha vida, onde quer que esteja, estarei pensando em você , obrigado por me fazer a pessoa mais feliz do mundo, e por me dar a chance de conhecer o que realmente era amar!".

A causa da morte de Isabella não foi divulgada pela família.

A homenagem de Claudia Leitte para a bailarina

Em um post no Instagram, Claudia Leitte lamentou o falecimento da dançarina Isabella Oliveira ao relembrar um vídeo delas juntas em um trabalho. Bella e Claudia gravaram juntas o projeto Intemporal, que é o novo audiovisual da cantora.

"Ainda não me recompus… Acabei de saber que minha bailarina, BELLA, faleceu hoje, aos 21 anos. Em breve vou lançar uma tour de #Intemporal, onde ela interpreta com louvor a mente de alguém, vivendo um dilema bem invasivo, denso... Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo… uma menina de 21 anos… Descanse em paz, amada e inesquecível Bella! Que O CONSOLADOR cuide da família e dos nossos corações", disse ela.