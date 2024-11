EXCLUSIVO: Chitãozinho e Xororó anunciam o primeiro cruzeiro da dupla no Brasil

Chitãozinho e Xororó lançam o navio temático ‘ChX - Uma História de Sucesso’, que é o primeiro cruzeiro da dupla no Brasil e acontecerá em novembro de 2025

A dupla Chitãozinho e Xororó está com uma grande novidade para os fãs! Em 2025, eles vão realizar o cruzeiro ChX - Uma História de Sucesso no Brasil! Nesta quarta-feira, 20, os artistas anunciaram o lançamento do navio temático que fará o percurso de Santos - Angra - Búzios entre os dias 15 e 18 de novembro de 2025.

Com mais de 50 anos de carreira na música, os sertanejos celebram o sucesso com este novo projeto, no qual vão participar do cruzeiro para apresentarem o novo show ChX - Uma História de Sucesso. “Estou muito feliz com o lançamento do cruzeiro no Brasil, um pedido que muitos fãs fizeram e deu certo! Vai ser uma festa linda! Esperamos por todos vocês”, disse Chitãozinho.

Vale lembrar que esta não será a primeira experiência deles em um navio temático. Em 2023, Chitãozinho e Xororó reuniram seus fãs no Navio Ch&X nos Estados Unidos. “Quando fizemos o navio nos Estados Unidos foi uma festa, é muito bom estar perto dos nossos fãs, pessoas que nos recebem sempre com tanto carinho. Agora no Brasil, em casa, vai ser realmente uma experiência muito especial, dias que ficarão marcados na nossa história”, afirmou Xororó.

A venda das cabines do navio temático ChX - Uma História de Sucesso começa na próxima segunda-feira, 25, no site da empresa PromoAção, que é parceira no evento.

Serviço:

NAVIO “ChX | Uma História de Sucesso”

De: 15 à 18/11/2025

Percurso: Santos > Angra > Búzios

Vendas a partir de 25/11/2024 em https://lojapromoacao.com.br/

Xororó recebeu homenagem do filho, Junior

O cantor Xororó e a esposa, Noely Lima, ficaram surpresos e emocionados com uma homenagem do filho, Junior. No início de novembro, o artista lançou a sua turnê Solo em Campinas, no interior de São Paulo, e dedicou um trecho do show para o pai. Em um vídeo nas redes sociais, ele compartilhou a emoção dos pais ao ficarem sabendo da homenagem.

Nas imagens, Xororó e Noely foram surpreendidos durante o ensaio geral do herdeiro. Eles estavam no local do show quando Junior chamou a atenção deles ao cantar a música Sinônimos, que é clássico sertanejo. Ele dedicou a canção ao pai, que é seu grande incentivador na carreira e na vida.

Assista ao vídeo para ver a reação:

