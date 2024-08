Causa da morte da enteada de Slash é revelada

Enteada do guitarrista Slash, a jovem Lucy-Bleu Knight morreu aos 25 anos de idade. Agora, a causa da morte veio à tona na imprensa internacional

A família do guitarrista Slash, da banda Guns N’Roses, está de luto pela morte da enteada dele, Lucy-Bleu Knight. A jovem morreu aos 25 anos de idade no dia 19 de julho em Los Angeles. Porém, a causa da morte só foi divulgada nesta sexta-feira, 30 de agosto, na imprensa internacional.

De acordo com o site da revista People, Lucy-Bleu tirou a própria vida. O gabinete médico de Los Angeles informou que ela morreu em decorrência de toxicidade por sulfeto de hidrogênio, que é um gás incolor e altamente tóxico. Quando inalado em altas concentrações, o gás tem o poder de causar inconsciência rápida e morte.

Na época do falecimento, Slash veio a público para dizer que a enteada morreu pacificamente e que ela era uma jovem artista talentosa, sonhadora, encantadora e com uma doce alma. Além disso, ele pediu privacidade no luto e que as pessoas não fizessem especulações.

Em outro momento, o guitarrista voltou a lamentar a dor de perder a enteada tão jovem. “Meu coração está permanentemente rompido. Eu nunca vou parar de sentir sua falta e de lembrar que que você sempre foi um farol de felicidade, riso, criatividade e beleza. Foi a luz mais brilhante na vida de tantas pessoas que tanto te amaram. Encontro consolo na esperança de que você esteja bem agora”, afirmou ele.

Slash namora com a mãe de Lucy, Meegan Hodges. Os dois se conheceram em 1989, mas se separaram e reataram o romance em 2015.

Causa da morte do ator de Elite

O ator Julian Ortega, que atuou na série Elite, da Netflix, morreu aos 41 anos e a causa da morte acaba de ser revelada publicamente. Ele foi encontrado sem vida em uma praia na Espanha no último domingo, 25.

De acordo com o site TMZ, autoridades informaram que ele morreu em decorrência de uma parada cardíaca na praia. À princípio, os rumores diziam que ele teria se afogado, mas isso já foi descartado.

Julian foi encontrado por banhistas desmaiado na areia e o serviço de resgate foi chamado. Os socorristas tentaram ressuscitá-lo, mas não tiveram sucesso e o ator foi declarado morto ainda no local.

Na série Elite, ele interpretou o gerente do restaurante La Cabana. Além disso, ele atuou em The Countryside, Velvet, Caronte e outros projetos em espanhol.