A cantora Gal Costa completaria 79 anos hoje. E Preta Gil homenageou a madrinha nas redes sociais com uma recordação emocionante

A cantora Gal Costa completaria 79 anos nesta quinta-feira, 26. Referência na música brasileira, ela morreu em novembro de 2022, vítima de um infarto. E Preta Gil usou as redes sociais para homenagear a madrinha com uma recordação emocionante.

Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou um vídeo em que aparece no colo de Gal. "Nada mais simbólico do que esse registro do documentário dos Doces Bárbaros para o dia de hoje, que seria o aniversário dela @galcosta. O ano era 1976, meu aniversário de 2 anos e eu em seu colo caloroso e afetuoso", iniciou ela.

E completou: "Você não está mais nesse plano, mas saiba que continua ocupando todos os espaços, principalmente no meu peito e nas minhas lembranças, todos os dias da minha vida. Eternamente minha madrinha Gal! TE AMO SEMPRE E MAIS!"

Nos comentários, os internautas lamentaram a morte da cantora: "Saudade é o amor que fica. Uma estrela no céu, Gal eterna", disse uma. "Que memória e imagens mais lindas. Quanto carinho! Você merece", escreveu outra. "Até hoje não me conformo com sua despedida tão precoce", lamentou um terceiro.

Gal Costa: filho e viúva da cantora finalizam disputa por herança

O embate na Justiça entre o filho de Gal Costa (1945-2022) e a viúva da cantora finalmente chegou ao fim. O jovem Gabriel Costa e Wilma Petrillo finalizaram a disputa pela herança da artista com um acordo que beneficiará ambos. As informações são do colunista Gabriel Perline, da 'Contigo!'.

De acordo com o jornalista, Gabriel e Wilma irão dividir igualmente os bens e as dívidas de Gal Costa. Os dois herdeiros receberão a divisão dos royalties das canções da famosa, além do valor de uma casa, avaliada em R$ 8 milhões.