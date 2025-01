Cantora brasileira do milênio, Elza Soares teve trajetória marcada por superação

Ícone da música brasileira, Elza Soares morreu há três anos; dona de uma carreira musical de sucesso, a artista viveu até os 91

Não é exagero dizer que Elza Soares (1930-2022) é uma das vozes mais importantes da música brasileira —em 1999, por exemplo, foi eleita a cantora brasileira do milênio pela BBC de Londres. Dona de um enorme sucesso, a artista, que morreu aos 91 anos em 20 de janeiro de 2022, teve sua trajetória marcada pela superação.

Nascida em Vila Vintém, no Rio de Janeiro, Elza Soares começou a se dedicar à carreira musical como uma forma de sustentar seus filhos . Ela se casou pela primeira vez aos 12 anos, com Lourdes Alaordes Antônio Soares, amigo de seu pai, que forçou o casamento após Alaor tentar abusar sexualmente dela. O relacionamento foi marcado pela violência física e sexual.

Do casamento, ela teve dois filhos, que não foram registrados, e morreram ainda na primeira infância de desnutrição. Antes da morte de Alaordes por tuberculose, quando Elza tinha 21 anos, cantora teve mais dois bebês, João Carlos e Gerson, este último que foi entregue para a adoção, já que a artista não tinha condições financeiras de criá-lo.

Leia também: Taís Araujo celebra o aniversário de Elza Soares: 'Segue viva em todo o seu legado'

A artista também teve duas filhas, Dilma e Sara. A primeira foi sequestrada com apenas 1 ano de idade, e reencontrou a mãe 30 anos depois. Em 1962, ela conheceu o jogador Garrincha (1933-1983), quando ele ainda era casado. Após um ano de romance, ele terminou o casamento e os dois passaram a namorar oficialmente.

Elza sofreu muitos ataques do público e perseguição da imprensa, ao ser apontada como pivô da separação do atleta. Ao lado do jogador, ela também sofreu ataques políticos e os dois se exilaram na Itália, com ajuda dos artistas Chico Buarque(80) e Marieta Severo(78).

Em 1976, ela deu à luz seu filho caçula, Manuel Francisco dos Santos Júnior, apelidado de Garrinchinha. Ele morreu em um acidente de trânsito, aos 9 anos. Em 1982, o casamento com o jogador acabou, após uma relação marcada pelo alcoolismo de Garrincha, que resultava em crises de ciúmes, agressões físicas, traições e brigas constantes. Ele morreu em 1983, de cirrose.

A morte precoce de Garrinchinha levou Elza à depressão, e ela começou a consumir drogas ilícitas, se tornando dependente. Em 2015, ela enfrentou uma nova perda: seu filho, Gilson, morreu aos 59 anos após complicações de uma infecção urinária.

CARREIRA MUSICAL DE ELZA SOARES

A artista se apresentou pela primeira vez em 1953, no programa de auditório Calouros em Desfile. A partir daí, sua carreira musical começou. Ela se dedicou por mais de 60 anos à música, passando por gêneros como samba, soul e rock.

Nos últimos anos de vida, Elza Soares trouxe força ainda mais força para sua carreira e lançou sucessos como A Carne, Mulher do Fim do Mundo e O Deus se Cala. Todas já foram cantadas em coro em suas lotadas apresentações.

Leia mais em: Deus é mulher: Elza Soares transformou em beleza e luta sua trajetória de dor

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO INSTAGRAM DE ELZA SOARES: