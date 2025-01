BBB 25: Vitória Strada expõe insatisfação com Mateus: 'O tempo inteiro'

A atriz Vitória Strada fez um desabafo com Mateus, seu amigo pessoal e dupla no BBB 25, sobre a relação entre eles nos últimos dias

A atriz Vitória Strada teve uma conversa bastante sincera com Mateus, seu amigo pessoal e dupla de jogo no BBB 25. Na tarde deste domingo, 19, a artista abriu o coração e relatou insatisfação com uma atitude do brother observada por ela nos últimos dias.

De acordo com Vitória, Mateus está um pouco afastado. "Eu fico o tempo inteiro atrás de você. Fico buscando estar com você nos lugares, entendeu? Isso é algo que me pega um pouco. Não quero que fique [uma situação] dramática, mas é algo que tenho notado", iniciou a atriz, que imediatamente foi abraçada pelo amigo.

"Você faz questão de ir atrás de outras pessoas, mas de mim você não faz", continuou ela. O brother, por sua vez, explicou que havia ido atrás de outros colegas para aproveitar o dia na piscina. Vitória Strada, no entanto, rebateu Mateus e comentou que a situação já se estendia por alguns dias.

"Não é de hoje, você faz isso sempre. Não tô querendo brigar nem nada, tô falando algo que estou observando, que eu sinto, e não é ciúmes. Não é a Vitória ciumentinha. É horrível pra mim cobrar isso", declarou a atriz. "Você não sente eu indo atrás de você em nenhum momento?", questionou Mateus.

Após ouvir uma resposta afirmativa de Vitória Strada, o brother comentou: "Amiga, acho que você está sendo um pouco exagerada". A atriz finalizou o assunto reforçando que a busca pelo amigo sempre parte dela. "Desculpa, vou me policiar mais", concluiu Mateus.

Vitória diz que fica buscando estar com o Matheus: “Tipo você faz questão de ir atrás das pessoas mas de mim você não faz.” #BBB25pic.twitter.com/eFTJlCEwcp — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 19, 2025

Daniele Hypolito chora ao citar exclusão de brothers no BBB 25

A sister Daniele Hypolito fez um desabafo durante a noite de sábado, 18, ao comentar sobre seus primeiros dias no BBB 25. Enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa, a ginasta revelou aos demais colegas de confinamento que se sente excluída.

Bastante emocionada, Daniele mencionou Diego Hypolito, seu irmão e dupla de jogo, como única pessoa próxima; confira detalhes!

